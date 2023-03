Heather Parisi: dopo la denuncia di Lucio Presta la showgirl sorpresa dall’ufficiale giudiziario durante “Belve”

Dai tempi di Nemicamatissima, iconico show di Rai1 che vedeva confrontarsi le “rivali” Heather Parisi e Lorella Cuccarini, c’è una questione giudiziaria in sospeso tra la Parisi e Lucio Presta ideatore del programma e all’epoca manager della Cuccarini. Questione che ha avuto un triste epilogo durante l’intervista a Belve della Showgirl.

La causa di questa vicenda? La denuncia per diffamazione da parte del noto impresario manager anche di personaggi come Amadeus e Paolo Bonolis. I due avevano già avuto contrasti durante il programma di cui sopra ma in seguito i rapporti peggiorarono quando la Rai decise di non trasmettere un film di Heather Parisi, Blind maze, e la showgirl lasciò la Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta, pubblicando sui social post molto duri e con parole pesanti che coinvolgevano anche la famiglia del manager.

Ora la vicenda ha trovato epilogo nelle scorse ore quando, durante l’intervista registrata dalla showgirl (nota anche come cantante per tante sigle storiche come Cicale, Crilù e Disco bambina) a Belve di Francesca Fagnani, è comparso un ufficiale giudiziario per farle risarcire una cifra consistente a favore di Lucio Presta.

Ha svelare quanto successo non è stato un sito di informazione, gossip o televisione ma lo stesso Presta sul suo profilo Twitter dove, ormai da diversi anni, lui ed Heather Parisi si attaccano a vicenda con il primo che l’accusava di proteggersi nel paradiso fiscale di Honk Kong, dove l’artista vive con la famiglia.

Queste le sue parole:

“Hai avuto moltissimo tempo cara Heather Parisi di saldare quanto disposto dal tribunale che ti ha condannato per diffamazione al pagamento di una somma ingente, ma tu e la tua luce pensavate di farla franca ancora, allora mi è toccato fare ciò che mai avrei voluto.

Giovedì in occasione della registrazione di Belve un Ufficiale giudiziario assistita dalla forza pubblica ( ringrazio l’Arma) ha effettuato il pignoramento a persona fisica presso gli studi, a fine registrazione.

Per evitare la mortificazione di veder portare via effetti personali, hai dovuto effettuare bonifico tramite terzi e saldare quanto dovuto , operazione che ha richiesto alcune ore trascorse in un camerino del centro di produzione. Questa volta il tuo mentore non è riuscito a sfuggire al pagamento e ti ha fatto vivere una vera mortificazione davanti a tutti.

Cara HP anche questa volta non hai evitato di fare una brutta figura , sottraendoti per mesi ai tuoi obblighi nei miei confronti, sanciti dalla Magistratura. E chissà che altre figuracce rimedierai ….vedremo le tue interviste. Medita Heather medita!”