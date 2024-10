“Passo dopo passo”: il nuovo singolo dei Delicatoni è un invito a tornare bambini per vedere il mondo con meraviglia e ottimismo

Fuori dal 27 settembre su tutte le piattaforme digitali “Passo dopo Passo”, il nuovo singolo dei Delicatoni, il gruppo vicentino formato da Antonio Bettini, Smilian Jack Cibic, Giorgio Manzardo e Claudio Murru.

Il brano, primo estratto dal loro nuovo album “Delicatronic”, di cui non si conosce ancora la data di uscita ma in arrivo prossimamente, vede la band in una veste più elettronica rispetto al passato, sempre mantenendo però il loro stile caratteristico.

Il gruppo nasce da un progetto indipendente, nel 2020 pubblicano il loro primo EP, “Margherita”, nel 2022 esce invece il loro primo disco dal titolo omonimo a quello del gruppo “Delicatoni” e nel 2023 l’ultimo EP “Giorno libero”. La band è maturata negli anni, spaziando tra la musica disco, jazz, soul, synth-pop e classica, e tra il tradizionale e lo sperimentale, l’acustico e l’elettronico, l’italiano e l’internazionale.

Delicatoni, “passo dopo passo”: significato del brano

Nonostante la realtà che ci circonda spesso è grigia e fredda, il nuovo singolo dei Delicatoni, “Passo dopo Passo”, è un invito a non smettere mai di vedere le cose con ottimismo e meraviglia, come fanno i bambini.

“Per noi “Passo dopo Passo” è un gioco/canzone per sentirci più umani nella grande città. È come una passeggiata mistica, mossa da sogni e immaginazione, per ritrovarsi oltre le distrazioni e lo stress di ogni giorno e sentirsi riuniti.” raccontano i componenti della band. Il loro spirito giocoso e ironico viene infatti messo in evidenza dalla composizione vivace del pezzo, composta da sintetizzatori, drum machine, voci distorte e campioni sonori.

Clicca qui per ascoltare “Passo dopo Passo”, il nuovo singolo dei Delicatoni.