Ad ottobre l’ultima edizione di “Parole di Lulù”. Niccolò Fabi: “L’ultimo passo di quel lasciare andare che mi trovo a cantare ogni sera”

PAROLE DI LULÙ, la manifestazione musicale a scopo benefico nata per volere di Niccolò Fabi e la compagna Shirin, per ricordare la figlia scomparsa undici anni fa per una Sepsi meningococcica fulminante, Olivia, giunge quest’anno alla sua ultima edizione.

Nata inizialmente come evento di raccolta fondi a Roma, Parole di Lulù, ha poi preso il volo trasformandosi in un appuntamento fisso in giro per l’Italia con l’obiettivo di presentare le iniziative e i progetti portati avanti dalla Fondazione, cercando di supportare e mettere in luce cause locali che possano tutelare la salute, l’apprendimento e la creatività dei bambini.

Quella di quest’anno sarà l’ultima edizione della manifestazione dedicata ad Olivia (Lulù) che quest’anno avrebbe compiuto 13 anni. Ad annunciarlo Niccolò Fabi sulle proprie pagine social:

“Festeggeremo insieme quel compleanno speciale. Dalle 10 al tramonto laboratori e spettacoli per bambini tra i nostri cerchi colorati, uniti per una raccolta fondi.

La motivazione è quella più semplice, perché sentiamo sia profondamente giusto così. Forse l’ultimo passo di quel lasciare andare che mi trovo a cantare ogni sera, un’ennesima trasformazione, non di certo un oblio. Del resto, la festeggiata oramai sarebbe un’adolescente e, probabilmente, vorrebbe decidere da sola come passare il suo compleanno“.

L’appuntamento è fissato per il 3 ottobre prossimo alla Fortezza Medicea di Siena.