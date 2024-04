“L’età d’oro” è il primo singolo di Paolo Santo. Dietro a questo pseudonimo si cela un noto artista

Dopo tanti successi come autore per Paolo Antonacci è arrivato il momento di lanciare il singolo di debutto da cantautore. Esce venerdì 12 aprile L’età d’oro di Paolo Santo, questo il nome d’arte scelto dall’artista per portare avanti la sua musica.

Bellissima, Mon amour e Sinceramente di Annalisa, Apnea di Emma, Exstasi di Fred De Palma, Tango di Tananai, Viola di Salmo e Fedez e I p’ me, tu p’ te di Geolier e tante hit estive da Mille a La Dolce vita, sono tantissime le canzoni di successo lanciate negli ultimi anni che vedono tra le firme quella di Paolo Antonacci. Brani che in totale hanno collezionato oltre 60 dischi di platino.

Ora per Paolo Antonacci, o meglio per Paolo Santo, è arrivato il momento di far ascoltare la propria voce con L’età d’oro singolo che è un chiaro statement di personalità indie-pop, dove l’artista mostra tutte le sue sfumature artistiche attingendo anche dal sound anni ’90.

Il brano sarà su tutte le piattaforme digitali per Eclectic/Warner Music Italy da venerdì 12 aprile. La produzione è di Davide Simonetta, Bdope, e Placido.