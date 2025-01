Paolo Benvegnù: fissata la data della cerimonia di commemorazione

Domenica 19 gennaio, il Teatro Del Pavone di Perugia ospiterà la cerimonia di commemorazione per Paolo Benvegnù, tra i cantautori più raffinati del panorama musicale italiano, venuto a mancare lo scorso 31 dicembre..

La cerimonia di commemorazione per Paolo Benvegnù

La commemorazione avrà inizio alle ore 15:00, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Sarà un momento di condivisione e ricordo, aperto a chiunque voglia omaggiare la memoria di Paolo come uomo e come artista.

La famiglia, gli amici e i collaboratori di Paolo hanno voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno espresso messaggi di cordoglio, sia sui media che in forma privata.

“Quei messaggi, oggi come in futuro, sono e saranno di grande conforto per chi Paolo lo ha amato e resteranno a futura memoria per non dimenticare tutto l’affetto ricevuto in questo momento di profondo dolore” hanno dichiarato a mezzo nota stampa.

Partecipa con il tuo ricordo

Durante la commemorazione sarà dato spazio a interventi dedicati alla memoria di Paolo Benvegnù. Per chi desiderasse partecipare leggendo un proprio ricordo, è possibile inviare la richiesta via email a giorgia@woodworm-music.com. Gli interventi saranno selezionati in base al numero di richieste ricevute.

La commemorazione rappresenta non solo un omaggio a un artista straordinario, ma anche un’occasione per raccogliere l’affetto e la stima di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, collaborare con lui o semplicemente essere toccato dalla sua musica.