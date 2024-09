New music Friday le pagelle ai singoli del 6 settembre: Tananai non sbaglia un colpo, Ditonellapiaga si accontenta

New Music Friday. Dopo la pausa estiva, tornano le pagelle dei nuovi singoli a cura di Ambra Cianfoni, cantautrice e attrice di teatro. Le pagelle del 6 settembre 2024 portano alcune novità importanti.

La rubrica del venerdì manterrà il titolo Pagelle ai nuovi singoli (New Music Friday), ma non ci saranno più voti. La decisione, presa dal direttore di All Music Italia, è stata accolta con entusiasmo dalla redazione e da Ambra.

Viviamo in un’epoca in cui tutto viene misurato dai numeri: certificazioni, streaming, vendite.Ed è necessario farlo per stabilire dei parametri di successo, che non vuol dire qualità o originalità, anzi. Tuttavia, per valutare il valore di una canzone nella rubrica del venerdì, abbiamo scelto di fare un passo indietro e abbandonare i voti.

Sappiate che può sembrare facile, ma non lo è affatto. I numeri attirano pubblico, e per averne prova basta fare un giro su Google News: tutti i siti più importanti danno “pagelle” a ogni concerto, spettacolo, esibizione, album e canzone. Persino alle esibizioni televisive in playback.

Quindi NO, non è stata una scelta facile perché i numeri fanno alzare i numeri e il nostro è un sito orgogliosamente indipendente per scelta da 10 anni. Un sito autofinanziato, che vive anche di numeri.

Sia chiaro, i voti torneranno in occasioni speciali, come per il Festival di Sanremo in quella settimana di gara, spettacolo e canzoni, tutto è concesso.

Tornando alle pagelle del 6 settembre e prima di lasciare la parola ad Ambra, ecco come saranno suddivise:

GOLDEN SONG : i migliori brani della settimana per valore artistico e commerciale.

: i migliori brani della settimana per valore artistico e commerciale. CONSIGLIATE DA AMI : brani che meritano un ascolto, secondo Ambra Cianfoni e AMI.

: brani che meritano un ascolto, secondo Ambra Cianfoni e AMI. I BOCCIATI : le canzoni che non ci hanno convinto.

Passiamo ora alle canzoni dove, premettiamo, troverete anche due recuperi di brani usciti la scorsa settimana!

