“Ottomilaore”: nel nuovo album Nuvola porta tutto il suo mondo interiore, autentico, etereo e atipico

Fuori da venerdì 29 novembre su tutte le piattaforme digitali il nuovo progetto discografico di Nuvola “Ottomilaore“, per Ocho, etichetta, editore e management indipendente.

Il titolo del progetto è stato attribuito dall’artista perché corrisponde al tempo che ha impiegato a scrivere il disco, contenente otto tracce che rappresentano tutto il suo mondo interiore.

Nuvola si è trasferita a Milano e ha iniziato in quel momento a pensare al nuovo album: “Cambiare città mi ha stravolto la vita, mi sono ritrovata a mettere in ordine cose appartenenti al passato, a costruire per il futuro e a gestire il presente investita da tutto ciò che una nuova città ha da offrire, lavoro, persone, paesaggi diversi. Un periodo di tempo in cui non mi sono mai sentita così sola, ma non in senso negativo, sola come artefice del mio futuro, impegnata nel diventare la persona che desidero essere.” racconta la cantautrice.

In tutti i brani Nuvola mostra la sua crescita personale e la sua introspezione, sono infatti otto tracce autobiografiche, che raccontano i primi mesi trascorsi a Milano, e le relazioni umane intraprese in quel periodo: amori, amicizie ma soprattutto il rapporto con sé stessa.

La focus track di “Ottomilaore” è “Autentico“, brano che racconta la sensazione di non sentirsi all’altezza in un rapporto, come se l’altra persona ci volesse diversi da come siamo, portando a un disagio che non ci fa stare bene. Nuvola parla dell’autenticità verso sè stessi e di trovare il coraggio di lasciar andare la relazione, nonostante la delusione e il dolore.

Il disco sarà presentato dal vivo in anteprima ad uno speciale showcase esclusivo al Detune di Milano, giovedì 28 novembre.

Immagine di copertina di Francesco Drazza