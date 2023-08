Dopo un ricovero durato due settimane Osvaldo Supino torna con una cover dei The Ark

Uscito da qualche giorno dall’ospedale Osvaldo Supino è già pronto a lanciare nuova musica. È fuori dal 23 agosto il singolo It takes a fool to remain sane accompagnato dal videoclip ufficiale.

I motivi del ricovero dell’artista, ricovero avvenuto in una clinica di Milano e durato due settimane, non sono noti. Osvaldo ha fatto sapere di non essere ancora pronto a parlarne. Con questo brano, cover di un pezzo dei The Ark, l’artista esprime tutto il proprio dolore.

Takes a Fool To Remain Sane fu lanciata esattamente vent’anni fa diventò una hit in mezza Europa. Nella versione riarrangiata da Osvaldo Supino, il rock diventa electro pop

Iil videoclip è stato girato nella capitale lombarda alle 4 del mattino e ritrae l’artista con ancora indosso il bracciale ospedaliero della clinica come se fosse un ricordo, una cicatrice di guerra, di cui essere orgogliosi e che dà la forza per ripartire.

A seguire il video.