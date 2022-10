Rinviato il tour di Ornella Vanoni a causa della rottura del femore: “Colpa dei marciapiedi di Milano, sono disastrati!”

Ornella Vanoni si rompe il femore ed è costretta a rimandare il suo tour Le donne e la musica.

Sarebbe dovuto partire a novembre il nuovo tour, tutto al femminile, della grande interprete. Con lei sul palco Sade Mangiaracina al pianoforte (che cura anche gli arrangiamenti dello spettacolo), Eleonora Strino alla chitarra, Federica Michisanti al contrabbasso, Laura Klain alla batteria e Leila Shirvani al violoncello.

Le date sono state rimodulate a causa di un intervento che l’artista ha subìto nei giorni scorsi. Dopo un breve periodo di riposo, Ornella è già tornata al lavoro insieme alle musiciste che la accompagneranno. Questo il messaggio fatto pervenire a mezzo ufficio stampa:

“Sono dispiaciuta ma ho messo un piede in un buco. I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi . Cari saluti Ornella Vanoni“.