Ornella Vanoni su Sanremo: "L'ho fatto troppe volte. Sono curiosa di ascoltare Elisa, Achille Lauro e Gianni Morandi. Mahmood è delizioso..."

Ornella Vanoni, ospite domenica 30 gennaio a Verissimo, incalzata da Silvia Toffanin, ha parlato del Festival di Sanremo 2022, dei suoi ma sopratutto ha espresso curiosità per alcuni degli artisti in gara.

La conduttrice ha chiesto alla grande signora della musica italiana se aspetta di ascoltare qualcuno in particolare a Sanremo 2022, magari le colleghe come Iva Zanicchi o Rettore…

Mi interessa Elisa, molto. Voglio vedere cosa fa Achille Lauro con la Bertè nella serata delle cover, può essere divertente.

Mi incuriosisce molto poi Gianni Morandi con il pezzo di Jovanotti. E poi Mahmood… com’è carino Mahmood. È una persona di un’educazione, di una gentilezza e di una carineria che non sai. Davvero…

ORNELLA VANONI E SANREMO

Proseguendo con l’intervista Silvia chiede a Ornella quante volte è salita sul palco del Festival e se la emoziona ancora…

Troppe. Sei o sette. All’inizio, nei primi Festival proprio morivo. Poi piano piano mi sono solo emozionata. Adesso non ho più paura, sono solo emozionata. Se non ha l’emozione rendi poco.

In realtà Ornella Vanoni è stat in gara al Festival di Sanremo per otto volte. La prima nel 1965 con Abbracciami forte a cui hanno fatto seguito altre tre partecipazioni consecutive: 1966 con Io ti darò di più, nel 1967 con La musica è finita, nel 1968 con Casa bianca.

Il ritorno poi nel 1970 con Eternità quindi una pausa di 19 anni e nel 1989 in gara con Io come farò.

Le ultime due partecipazioni risalgono al 1999 con Enzo Gragnaniello e il brano Alberi e, dopo altri 19 anni, con Pacifico e Bungaro con cui, nel 2018, ha presentato Imparare ad Amarsi.

Ornella è stata inoltre ospite nel 2009 per duettare con l’esordiente Simona Molinari, nel 2019 per duettare con la co-conduttrice Virginia Raffaele, nel 2020 nella serata dei duetti al fianco di Alberto Urso e nel 2021 come super ospite.