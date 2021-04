Ornella Vanoni: in pre-order il 45 giri double A-side da collezione che contiene due brani dell’album “Unica”

E’ ora disponibile in pre-order uno speciale 45 giri di Ornella Vanoni. Un prezioso 7” su vinile rosso in edizione limitata e numerata in sole 500 copie autografate.

Il disco, che uscirà per BMG il prossimo 4 giugno, è una vera chicca per collezionisti e conterrà Isole Viaggianti e Un Sorriso dentro al Pianto (Piano e Voce Versione Inedita).

Il progetto sarà disponibile in un esclusivo formato a Doppio Lato A, su vinile rosso, in edizione numerata e limitata a soli 500 esemplari, tutti singolarmente autografati da Ornella.

I fan possono assicurarsi la propria copia attraverso lo shop-on-line di Discoteca Laziale.

ORNELLA VANONI

Un Sorriso dentro al Pianto è presentata in un’inedita versione acustica. Il brano, composto da Francesco Gabbani, Pacifico e Ornella stessa e contenuto nell’album Unica, è stato anche presentato sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo.

Isole Viaggianti, invece, è l’ultimo singolo estratto da Unica. La canzone, scritta da Fabio Ilacqua, è uscita a fine marzo anche in digitale. È accompagnata da un videoclip che, dopo i due precedenti girati a Parigi (per Un Sorriso dentro al Pianto) e Venezia (per Arcobaleno, il brano a firma di Giuliano Sangiorgi), conclude a Milano la trilogia delle città del cuore di Ornella, trasportandoci fra i luoghi iconici della storia cittadina e della vita dell’artista e quelli del nuovo skyline che proietta la metropoli nel futuro.

Un viaggio gioioso fra i Navigli, il Teatro Strehler, le vie del centro storico e i luoghi cari alla poetessa Alda Merini, ma anche fra le costruzioni postmoderne di Piazza Gae Aulenti e con la dedica finale autografa “A Milano: per la città che è stata e che sarà…”.

Foto di Alfonso Catalano SGP Stefano Guindani Photo