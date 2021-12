ORMAI: fuori il nuovo singolo “Bucata di stelle”, prodotto da Michele Canova e Pietro Fichtner

Ormai ha pubblicato il suo nuovo singolo Bucata di stelle.

Il brano è uscito per Canova Rec/Polydor/Universal Music Italia ed è disponibile in streaming e digitale.

Ormai, nome d’arte di Alessandro Pacco, è partito da un arrangiamento voce e piano di Bucata di stelle, a cui poi hanno dato il loro tocco magico Pietro Fichtner e Michele Canova. Nella finalizzazione del brano sono intervenuti anche gli autori Vincenzo Colella e Leonardo Zaccaria.

“Questo brano – racconta Ormai – è la cosa più importante che ho realizzato finora. È un grido alla sopravvivenza dell’arte, che se sei ricco ti conforta e se sei povero ti schiaccia. È un grido alla sopravvivenza, al malessere di crescere e perdere amici e pezzi. Voglio poter restituire qualcosa al dolore e questo è l’unico modo in cui so farlo”.

Questo nuovo brano di Ormai è un grido di sopravvivenza, che rappresenta il suo volo dell’angelo interiore. Bucata di stelle è strutturata come un crescendo continuo, con le sue sonorità pop che incontrano l’EDM, e trova la sua esplosione in un finale che è uno sfogo totale.

ormai fa Un salto nel vuoto da un punto altissimo

Bucata di stelle arriva dopo l’ultimo singolo, Singapore e Balliamo sto silenzio, che ha seguito il repack de I ragazzi annegati, l’ultimo album di Ormai. Un album da pioggia fuori, che vuole parlare di tutti quei brevi momenti di bellezza che attraversano il disagio, il delirio adolescenziale e la perdita. È una barca di fogli di giornale in una vasca: un viaggio breve, ma ci si riesce a perdere ugualmente.

Partito con l’idea di lasciare un segno in questo mondo, ma tormentato dall’idea che per lui sia già sempre troppo tardi, Ormai inizia il suo percorso nella musica sperimentando con il collettivo Inquietude. Oggi ha ventitré anni e, nonostante si senta ancora perso di brutto, non è più solo nel suo progetto.

Meglio Ora che Mai.