Ora o mai più 2025: resoconto, classifica e voti della prima puntata: vince Matteo Amantia

Ora o mai più: resoconto, voti e classifica della prima puntata.

Sabato 11 gennaio 2025 è iniziata su Rai 1 la terza edizione di Ora o mai più, condotta da Marco Liorni. La serata ha visto i concorrenti esibirsi nei duetti con i coach e ricevere i primi voti dalla giuria.

Ora o mai più 2025: resoconto della serata

Valerio Scanu ha ripercorso la sua carriera da Amici alla vittoria a Sanremo 2010 con Per tutte le volte che. Il suo duetto con Rita Pavone ha riportato sul palco il brano vincitore del Festival.

Matteo Amantia, frontman degli Sugarfree, ha raccontato il grande successo della band, le difficoltà che lo portarono a lasciarla e il successivo ricongiungimento. Con il suo coach Alex Britti, ha duettato sulle note di Cleptomania.

Pago, cantautore conosciuto anche per le sue esperienze nei reality, ha ricordato le difficoltà economiche e la sua corsa al successo. Ha cantato Parlo di te in duetto con Patty Pravo.

Pierdavide Carone, tra gli autori di Per tutte le volte che, ha raccontato quando Maria De Filippi gli chiese di donare il brano a Scanu e di come Di notte fu scelto per lui. Ha ricordato anche la collaborazione con Lucio Dalla per Nanì. Il suo duetto con Gigliola Cinquetti è stato sulle note di Di notte.

Carlotta ha ricordato il successo di Frena e le difficoltà legate alle pressioni del mercato musicale. Dopo anni di pausa, ha ritrovato serenità e ha duettato con Rettore.

Loredana Errore ha parlato dell’incidente che mise a rischio la sua vita, raccontando la fede e le ansie che l’hanno accompagnata. Ha duettato con Marco Masini su Ragazza occhi cielo.

Antonella Bucci, nota per il duetto con Eros Ramazzotti, ha ricordato il successo e le difficoltà post-Sanremo. Ha cantato Amarti è l’immenso per me con il suo coach Raf.

Roberto Scozzi, alias Anonimo Italiano, ha raccontato il successo del personaggio creato per restare anonimo e i problemi che lo portarono a un lungo stop. Ha duettato con Riccardo Fogli su Anche questa è vita.

Cliccate in basso su continua per scoprire le classifiche della prima puntata di Ora o mai più.