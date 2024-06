Gli Omini si raccontano in modo libero e senza filtri nel nuovo singolo “666”

Omini, “666“: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “666” (Epic Records Italy / Sony Music Italy) è il nuovo singolo degli Omini, nato da un’esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri.

Il brano è accompagnato da un video, prodotto da Lightfish Studio, che vede Julian alle prese con una lotta interiore. Di fatto, nella sua cameretta tenta di trovare la sua vera identità cambiando continuamente espressione e vestiti, nonché impersonificando individui completamente diversi.

Ed ecco che, nel tentativo di riconoscersi allo specchio o di ritrovarsi dialogando con se stesso, Julian si riscopre solamente quando suona e canta con i suoi compagni d’avventura: Zak e Mattia.

Omini, “666”: significato del brano

Scritto e prodotto dagli Omini, “666” è un brano dalle sonorità rock, che esprime con energia il carattere determinato della band. Ed ecco che, tra le tante voci che sussurrano all’orecchio dei giovani componenti del gruppo, ce n’è solo una che emerge: l’urlo incessante del rock’n’roll, che li trasporta in una spensierata confusione al ritmo di “non sai più chi sei“.

“666”: testo del brano

Dimmi come si fa

Insegnami a fare pace

La tua bipolarità

Non so quale mi piace

Che quando parli di te

A volte poi non trovi più le parole

ma se ti porto ad un concerto rock’n’roll

Lo so che perdi la voce

la voce

la voce

Vivi nella confusione

Dentro ai tuoi sbalzi d’umore

mentre il tuo volto scompare nel tuo disordine

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei sei sei

Dimmi come si fa

Vorrei proprio capire

Se tra bugie e verità esiste ancora un confine

Che se mi prendi per mano

Mi farei portare fino in Giappone

Ma poi ti fermi allo stesso

Cadi, non vuoi fare rumore rumore rumore

Vivi nella confusione

Dentro ai tuoi sbalzi d’umore

mentre il tuo volto scompare nel tuo disordine

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei sei sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei

Non sai più chi sei sei sei

Foto di copertina di Francesco Dornetto