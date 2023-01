Olly tra “Gira, il mondo gira”, sold out e nuove date del tour in attesa di Sanremo 2023

Olly, che nelle scorse settimane ha pubblicato il sui primo EP, annuncia l’uscita dello stesso in una versione in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2023 dove sarà in gara con Polvere.

Il giovane artista genovese pubblicherà Gira, Il Mondo Gira, il repack di Il Mondo Gira, venerdì 10 febbraio per Epic Records Italy/Sony Music.

Composto da undici tracce scritte da Olly e prodotte in collaborazione con JVLI, Gira, Il Mondo Gira sarà disponibile in streaming e digitale oltre in versione CD Standard, CD Autografato (in esclusiva Amazon) e Vinile Autografato (sul Sony Music Store).

Le tracce che si aggiungono all’EP già pubblicato sono:

Polvere

Menomale Che C’è Il Mare

Tutto Male

Bianca

In equilibrio fra brani up tempo in cassa dritta e un racconto cantautorale, intimistico e riflessivo, in cui Olly racconta se stesso attraverso uno stile unico tutto da ballare. Questa è la tracklist completa:

Una Vita L’anima Balla Ho Un Amico Polvere Menomale Che C’è Il Mare Un’altra Volta L’amore Va Tutto Male Bianca Fammi Morire Canto Alla Luna

Olly tour 2023

Il giovane artista ha appena registrato il tutto esaurito per la data del 6 aprile ai Magazzini Generali di Milano del Il Mondo Gira Live, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Al sold out si aggiunge una seconda data milanese che si terrà mercoledì 5 aprile sempre ai Magazzini Generali.

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

GIOVEDÌ 6 APRILE 2023 – MILANO – MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT

DOMENICA 16 APRILE 2023 – ROMA – LARGO VENUE

