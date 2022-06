“Dicevi no” è il nuovo singolo di Oliver con la supervisione di Vince Tempera

Per Oliver continua il percorso artisti con il Maestro Vince Tempera in collaborazione KNTNR. È fuori infatti su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo, Dicevi no.

Il giovane cantautore dal profilo internazionale per l’estate 2022 propone una ballad che racconta un rapporto sentimentale terminato dopo fasi alterne, tra momenti di entusiasmo e difficoltà. Nel brano emerge il desiderio della ragazza di riprendere in qualche modo le fila di questa storia.

Oliver si trova quindi ad esprimere i sentimenti più contrastanti con un continuo variare di toni ed umori e ribadendo il “dicevi no” di lei. A tutto questo fa da contrappeso una melodia equilibrata in modo da mitigare i diversi stati d’animo che si alternano nel brano.

Il pezzo è stato scritto da Oliver con Roberto Gramegna mentre gli arrangiamenti sono il frutto del lavoro del cantautore e compositore assieme al Maestro Vince Tempera e a Roberto Gramegna.

A seguire il videoclip, che propone attimi della vita quotidiani, realizzato da Tommaso Crisci. Il brano è fuori su etichetta KNTNR.

Conosciamo meglio Oliver

Oliver Kaufmann Nalin, in arte Oliver, è nato il 20 maggio del 2000 a Colonia e ha trascorso i primi anni della sua vita in Germania, per poi arrivare a Verona nel 2012.

Qui passa l’adolescenza anche se la sua vita è caratterizzata da spostamenti, viaggi e, soprattutto, dalla multiculturalità. È bilingue italiano/ inglese, e inoltre parla il tedesco.

Oliver, che vive ora, tra Milano – dove sta sviluppando i suoi progetti musicali con il Maestro Vince Tempera (oltre che frequentare l’Università) e la città scaligera dove risiede la sua famiglia.

Con una formazione musicale sia classica che pop inizia nel 2018 la collaborazione con il maestro. A marzo del 2022 Oliver inizia un percorso di formazione e supporto con KNTNR volto a rendere l’artista più consapevole, spingendolo a sperimentare nuove direzioni musicali e a lavorare sulla preparazione dei live.

Negli scorsi anni ha pubblicato diversi brani, sia in italiano che in inglese: Un Secondo d’Amore (aprile 2019), STOP & SMILE (ottobre 2019), IT’S ONLY WORDS, Paura di crescere (novembre 2020), OCCHI (e non scompari) e late apology (22 ottobre 2021).