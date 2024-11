“Oceania 2”: Giorgia presta per la prima volta la sua voce in un film della Walt Disney

Fuori da venerdì 15 novembre su tutte e piattaforme digitali “Oltre quel reef“, brano che anticipa la colonna sonora dell’attesissimo film Walt Disney Animation Studios “Oceania 2“, nel quale sarà presente anche la voce della cantante Giorgia.

Il primo brano estratto, scritto dalle cantautrici vincitrici del Grammy Award Abigail Barlow ed Emily Bear, è interpretato da Chiara Grispo, artista presente anche nel primo film “Oceania“.

“Durante la stesura del testo, abbiamo parlato con molte persone originarie dell’Oceania e delle isole polinesiane, e ciò che li accomuna tutti è il profondo legame con il loro patrimonio e il modo in cui onorano i loro antenati. Per quanto questo viaggio sia scoraggiante per Vaiana, lei comunque non può tirarsi indietro. Questo viaggio la spaventa ma la esalta anche, perché è una chiamata degli antenati. E l’idea che l’oceano ci colleghi tutti è una parte molto importante della cultura delle isole del Pacifico e della cultura del viaggio”. commentano le due autrici.

oceania 2: la soundtrack originale:

L’Original Motion Picture Soundtrack di “Oceania 2” è composta dalle seguenti tracce:

“Tulou Tagaloa (Sei e Va’ai Mai)” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka “Il nostro posto è qui” – Interpretata da Chiara Grispo & Cast – Oceania 2 “Tuputupu (The Feast)” – Interpretata da Te Vaka “Oltre quel reef” – Interpretata da Chiara Grispo (featuring – Angela Finocchiaro) “My Wish For You (Innocent Warrior)” – Interpretata da Opetaia Foa’i, Olivia Foa‘i e Sulata Foa‘i -Amiatu, Matthew Ineleo e Matatia Foa‘i “Finding the Way” – Interpretata da Olivia Foa‘i e Te Vaka “Di meglio che c’è?” – Interpretata da Giulia Luzi, Chiara Grispo, Danilo Salpietro e Marco Mete “Perditi” – Interpretata da Giorgia “Posso avere un Chee-Hoo?” – Interpretata da Fabrizio Vidale “Mana Vavau” – Interpretata da Opetaia Foa‘i, Rachel House e Dwayne Johnson “Oltre e ancor più in là” – Interpretata da Chiara Grispo “Nuku O Kaiga” – Interpretata da Te Vaka “Finding The Way (Reprise)” – Interpretata da Te Vaka “La strada di casa (Te Fenua te Malie)” – Interpretata da Opetaia Foa’i, Olivia Foa’i, Te Vaka e Chiara Grispo “Beyond” (End Credit Version) – Interpretata da Auli’i Cravalho (Featuring – Te Vaka) “Oltre quel reef” – Versione titoli di coda – Interpretata da Chiara Grispo (Featuring – Te Vaka) “We’re Back” (Te Vaka Version) – Interpretata da Olivia Foa‘i, Sulata Foa’i-Amiatu e Te Vaka

oceania 2: il cast completo delle voci italiane

Per quanto riguarda il cast delle voci italiane, nel film “Oceania 2“, in uscita nelle sale il prossimo 27 novembre, al sequel si aggiunge la cantante Giorgia, che presta per la prima volta la voce a un film della Walt Disney, nei panni di Matangi e interpretando anche il brano “Perditi“.

Di seguito il cast italiano completo di “Oceania 2“:

Emanuela lonica è Vaiana (dialoghi)

Chiara Grispo è Vaiana (canzoni)

Fabrizio Vidale è Maui

Danilo Salpietro è Moni, il cantastorie

Giulia Luzi è Loto, inventrice con un grande cuore

Marco Mete è Kele, membro dell’equipaggio di Vaiana

Giorgia è Matangi, una figura misteriosa

Luna Tosti è Simea, sorella minore di Vaiana

Roberto Pedicini è Capo Tui, papà di Vaiana e rispettatissimo leader di Motunui

Micaela Incitti è Sina, mamma di Vaiana e rispettatissima leader di Motunui

Angela Finocchiaro è Nonna Tala

Dario Oppido è Tautai Vasa, antico antenato di Vaiana e della sua famiglia

Alistair Abell è Heihei, il gallo sprovveduto grande fan di Vaiana

Roberto Fidecaro è Nalo, il dio delle tempeste

Sophie Murgia, Giulietta Rebeggiani & Emma Puccio sono i Vaianabes

Clicca qui per vedere il trailer ufficiale di “Oceania 2“, fuori nelle sale italiane da mercoledì 27 novembre.