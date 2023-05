Nusia, una vita tra cinema, teatro, modà, tv e musica, torna con “Moorea” e racconta la fuga da una tirannia d’amore

Moorea è il nuovo singolo della cantante e attrice Nusia già fuori su tutte le piattaforme digitali.

Prima di parlare del nuovo singolo andiamo a conoscere meglio a storia di Nusia, artista che è passata con disinvoltura dalla moda al teatro, dalla tv al cinema e, ovviamente, dalla musica.

Nusia è nata a Colonia, in Germania da una famiglia di ristoratori di origine siciliana residente nel piccolo paese di Sankt Augustin vicino a Bonn.

Cresce così tra due culture parlando l’italiano a casa mentre a scuola si esprime in tedesco e inglese. All’età di 17 anni viene selezionata per il concorso Una ragazza per il cinema, classificandosi seconda. Ottiene subito un contratto a Milano nel campo della moda.

Ed è proprio a Milano che inizia a frequentare un’Accademia di teatro e il M.A.A.S (Music, Art And Show), centro di

formazione per lo spettacolo.

Nel 1999 debutta in tv come co-conduttrice del programma calcistico Il processo dei tifosi su Gold Tv. Nel 2000 è tra le 50 finaliste di Miss Italia e in seguito è volto per campagne pubblicitarie ma anche in videoclip come Stop America di Edoardo Bennato.

Notandola a Miss Italia Claudio Fasulo le propose di affiancare addirittura Gianni Morandi nel programma della lotteria del sabato sera, Uno di noi, su Rai 1.

Seguono la laurea in lingue Orientali, lavori a Coming Soon Television, a La7 il tutto portando avanti anche il lavoro a teatro e recitando in film e fiction tv con nomi del calibro di Pupi Avati, Roberto Faenza, Woody Allen, Alexis Sweet, Cosimo Alema e Riccardo Grandi.

La passione per la musica l’ha ereditata dal padre, ex bassista amatoriale. Per questo ha frequentato anche la prestigiosa scuola di musica «Saint Louis» a Roma, dove studia canto, per poi proseguire come autodidatta.

Musicalmente ha all’attivo una collaborazione nell’album Light signs del compositore italiano Riccardo Ebersbacher, dove collabora ai testi e presta la sua voce a due tracce. Il suo primo singolo si intitola Tausend und eine Nacht ed esce con la Ultra Music.

Seguono nel 2020 Eastwood Eyes feat. Daniel Danielson per l’etichetta New Team Music e, a dicembre 2020, il suo primo album Feeling High prodotto dal maestro Franco Micalizzi, di cui Nusia scrive i testi.

Nel 2023 uscirà su Canale 5 la serie Maria Corleone che vede Nusia nel ruolo di una cantante siciliana, ma anche Die Diplomatin, una serie tedesca di film polizieschi prodotta dalla UFA Fiction, girata a Roma.

Nusia – Moorea il nuovo singolo

Ecco come Nusia racconta questo nuovo singolo:

“Il maestro Franco Micalizzi, producer del progetto, mi parlava di Moorea, quell’isola Polinesiana immersa nel blu profondo di un oceano lontano e io l’ho immaginata e, ascoltando la suggestiva

atmosfera della melodia che mi proponeva, ho iniziato a pensare alla storia di un amore, di quelli che ti restano dentro a lungo.

La lei di questa storia, proprio mentre l’aereo atterra in questa isola blu, sente che forse è giunto il momento di dimenticare per aprirsi di nuovo al futuro, perché fuggire sempre da se stessi non serve a ritrovare l’equilibrio necessario per tornare protagonisti della propria vita sottraendosi alla tirannia dell’amore“.

A seguire il video del brano.