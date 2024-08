Nuela contro l’industria musicale nel nuovo singolo “Aldilà”

Nuela, Aldilà: testo del nuovo singolo

Dopo la partecipazione a X Factor nel 2019 e due anni di silenzio, Nuela torna con nuova musica e presenta il singolo Aldilà, in cui – come spiega in un video pubblicato su TikTok – parla dell’industria musicale.

“Abbassa un dito se hai firmato un contratto con una delle case discografiche più importanti d’Italia, hai registrato tantissime canzoni con loro, hai lavorato ad un album, ma ti dicono che non lo puoi pubblicare, perché a loro non va più e, per rompere il contratto, ti hanno chiesto €100.000 e, se non glieli dai, non potrai pubblicare musica per molti anni.

Quindi, sei stato bloccato da un contratto, l’album a cui hai lavorato lo hai buttato nel cestino e ti hanno fatto frustrare, perché praticamente ti hanno impedito di lavorare. Per me, da ora, basta. Questo è il mio ultimo video. È stata un’esperienza bellissima. Ci tenevo a dirlo con la mia faccia. Oggi do le mie dimissioni e vado in pensione”.

Parole, quest’ultime, affatto vere, ma funzionali a una mini gag con la quale Nuela ha annunciato il suo ritorno sulla scena.

Un album già pronto ma mai pubblicato c’è invece per davvero e sarebbe dovuto uscire a dicembre 2020. Nel mentre, l’artista ha scritto più di 70 canzoni che, in questi quattro anni, non ha potuto fare altro che chiudere nel cassetto, perché – ha dichiarato – “è un mondo fatto di fuffa, un mondo opportunista, un mondo che cavalca i trend e guadagna tutto quello che riesce su di te, per poi lasciarti marcire“.

NUELA, “aldilà”: testo del brano

Ora abbassa le serrande

Poca luce, le mutande

Barcollando su ste’ gambe

Ma il cuore forte batte

Io non voglio cose serie

Disco music in Santa Sede

Mi hai spalato addosso merda

Se Dio vuole ti ritorna

Mi hai mandato all’aldilà

Poi non torno più di qua

Mi hai spalato addosso merda

È il concime della terra

Mi hai mandato all’aldilà

Poi non torno più di qua

Occhi rossi in the club

Questa vita è un tagadà

Vado fino all’aldilà

Poi non torno più di qua

Nessun dorma in the club

Ci becchiamo ad Amsterdam

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai di qua

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai di qua

Non ho un nome, sono nessuno

Grande promessa senza futuro

Tu mi vuoi nella fossa

Vado giù nell’oltretomba

Ti piace parlare male di me

Ti piace pensare che sei meglio di me

Ma se davvero fossi meglio di me

Forse penseresti, ma non a me

(Di nuovo)

Mi hai mandato all’aldilà

Poi non torno più di qua

Occhi rossi in the club

Questa vita è un tagadà

Vado fino all’aldilà

Poi non torno più di qua

Nessun dorma in the club

Ci becchiamo ad Amsterdam

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai di qua

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai di qua

Fumo dieci, cento mila metri sotto al cielo

Ho toccato il fondo?

Sì, l’ho fatto per davvero

Ora mi rialzo

Sì, mi devo arrampicare

(Amo, dov’è il bagno?)

Amo, a destra, in fondo al mare

(Non ho capito, dove?)

Vado fino all’aldilà

Poi non torno più di qua

Occhi rossi in the club

Questa vita è un tagadà

Vado fino all’aldilà

Poi non torno più di qua

Nessun dorma in the club

Ci becchiamo ad Amsterdam

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai di qua

Mi hai mandato all’aldilà

Non tornerò mai più, mai più qua