North of Loreto sceglie Mecna e Gaia per il suo singolo estivo, “Robot”

North of Loreto, Mecna e Gaia Robot è il singolo per l’estate dell’insolito trio capitanato dal Producer e Dj Bassi Maestro, qui con il suo Side project chiamato per l’appunto North of Loreto in omaggio al quartiere di Milano in cui per tanti anni ha abitato e in cui ha avuto il suo studio.

Bassi Maestro, giusto per ricordarlo, è un rapper figura di riferimento degli ultimi 25 anni per l’Hip Hop Italiano, un produttore multi platino e un Dj con un’invidiabile collezione di vinili.

Nel 2018 si slega dal rap per dare vita a un nuovo progetto musicale che parte dal suo quartiere di appartenenza (NoLo, nuovo centro nevralgico della creatività artistica milanese) e rende omaggio alle origini musicali di Bassi, classe 73, che cresce assimilando e facendo propri i codici musicali del decennio successivo.

L’album d’esordio, NoLo, esce nel 2019 con collaborazioni internazionali del calibro di Domino, Diamond Ortiz e Saucy Lady. Nel 2021 esce l’album strumentale M dalle sonorità decisamente più elettroniche, con tributi alla house music di fine anni 80/inizio 90, a cui fa seguito nel 2021 l’ EP Changes.

Il 2022 è l’anno di Nolorican EP, disco essenziale di lo-fi e sample house, per arrivare a settembre con il singolo Ti Pretendo XXX, una rivisitazione moderna e elettronica dell’italo pop classic di Raf di fine anni 80, realizzato proprio in compagnia di Raf e del rapper Guè.

North of loreto, Mecna e Gaia Robot

Per l’estate 2023 North of Loreto sceglie di collaborare con il rapper Mecna e la cantautrice di origini italo-brasiliana, Gaia.

Fuori da venerdì 16 giugno è un brano che racconta le schermaglie amorose di due persone, un sentimento non corrisposto, un amore caratterizzato da un “cuore di latta”, tra (auto)ironia e melodie appiccicose.

La produzione ovviamente è di Busdeez aka Maestro Bassi.