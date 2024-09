Non un disco natalizio, ma un disco per la festa: Vinicio Capossela torna con un nuovo album euforico e malinconico

In uscita venerdì 25 ottobre il nuovo album di Vinicio Capossela per Warner Music Italy, dal titolo “Sciusten Feste N.1965“.

Il disco, registrato tra il 2020 e il 2021, si compone di 15 brani, alcuni inediti, altri rivisitazioni, riscritture o reinterpretazioni di standard per le feste, e vede la partecipazione di alcuni ospiti speciali tra cui Marc Ribot, Greg Cohen, Mikey Kenney e Vincenzo Vasi.

“Sono canzoni che danno spazio all’anima della festa, ai trambusti, agli abbracci, alle lacrime, alle redenzioni, alle rivoluzioni, alle ribellioni, ai trabocchi e agli sgambetti della stagione in cui si sospende il tempo dell’utile.” racconta l’autore Vinicio Capossela.

La storia del disco risale al 1999, quando il cantautore si è esibito per la prima volta in un “concerto per le feste”, al locale “Fuori Orario” di Taneto di Gattatico (RE). Da quell’anno ha continuato a realizzare in quel luogo dei concerti ogni dicembre, rendendola una tradizione e creando una comunità di fan. Questa storia viene proprio celebrata, grazie a riprese fatte ai concerti, nel film-documentario “Natale Fuori Orario“, che sarà presentato il 17 ottobre al Teatro Olimpico di Roma in occasione della Festa del Cinema. Clicca qui per vedere il trailer!

Il 26 ottobre parte poi il tour dell’artista “Conciati per le feste“, che presenterà il nuovo disco in una serie di date sia in Italia che all’estero.

vinicio capossela – Sciusten Feste N.1965: la tracklist

Ecco la tracklist completa del nuovo disco di Vinicio Capossela “Sciusten Feste N.1965“:

1. Sopporta con me (Abide with me)

2. Sciusten Feste n.1965

3. Voodoo Mambo

4. Bianco Natale (White Christmas)

5. Campanelle (Jingle Bells)

6. Charlie (Christmas card from a hooker in Minneapolis)

7. Agita (Aggita)

8. Danza della Fata Confetto

9. Conforto e gioia (God rest you merry gentlemen)

10. Santa Claus is coming to town (Santa Claus è arrivato in città)

11. Voglio essere come te (I wanna be like you)

12. Come e più di te

13. Il friscaletto (Eh cumpari)

14. Dankeschoen (Grazieschoen)

15. Il guastafeste

Clicca qui per preordinare il nuovo disco del cantautore.

vinicio capossela – conciati per le feste: le date del tour

Di seguito il calendario del tour “Conciati per le feste” di Vinicio Capossela:

26 ottobre – Teatro Splendor – Aosta

2 novembre – Teatro Verdia – Cesena

8 novembre – Teatro Cartiere Carrara – Firenze,

15 novembre – Estragon Club – Bologna

17 novembre – Eremo Club – Molfetta

19 novembre – Casa della Musica Federico I – Napoli

24 novembre – La Madeleine – Bruxelles

26 novembre – Union Chapel – Londra

28 novembre – La Paloma – Barcellona

29 novembre – Sala Villanos – Madrid

4 dicembre Gran Teatro Geox – Padova

8 dicembre – Kesselhaus – Berlino

11 dicembre – Tollhaus – Karlsruhe

13 e 14 dicembre – Carroponte – Sesto san Giovanni (Chapiteau delle Meraviglie)

18 dicembre – Atlantico – Roma

21 dicembre – Teatro Concordia – Venaria Reale(TO)

22 dicembre – Teatro PalaUnical – Mantova

25 e 26 dicembre – Fuori Orario – Taneto di Gattatico (RE) per il tradizionale concerto natalizio

11 febbraio 2025 – Kaufleuten Zürich – Zurigo

Foto di copertina di Simone Cecchetti