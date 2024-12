“Non è colpa mia”: Valentina Farci racconta il coraggio di lasciar andare

Valentina Farci, artista toscana di lunga esperienza, torna con il singolo Non è colpa mia.

Nata a Pistoia, Valentina Farci si è avvicinata alla musica in giovane età, costruendo una carriera che l’ha portata su palchi importanti come quello di Castrocaro e del Tim Tour. Dopo una pausa dedicata alla famiglia, Valentina ha ripreso il percorso artistico e con questa nuova uscita, conferma la sua capacità interpretativa.

Non è colpa mia è un brano carico di profondità emotiva che esplora i temi della perdita, del senso di colpa e della resilienza. La canzone, fuori con distribuzione Virgin Music Group e prodotta da Simone Papi per l’etichetta Radio Rossa Records, è accompagnata da un videoclip girato in Toscana, nel suggestivo scenario del Museo delle Miniere a Montecatini Val di Cecina.

VALENTINA FARCI IL SIGNIFICATO DI “NON È COLPA MIA”

Scritta da Beatrice Bracco su un’idea di Angelo Giorgianni, Non è colpa mia nasce da un viaggio introspettivo dell’autrice, ispirato da esperienze personali di perdita e dolore. La canzone mette a confronto il dolore per la fine di un amore con la sofferenza per una perdita più profonda, quella di un figlio. Questi temi, pur difficili, vengono affrontati con un messaggio di speranza e di liberazione dai sensi di colpa, invitando a riconoscere le emozioni come parte di un percorso umano inevitabile.

Come spiega Valentina Farci:

“Lasciare andare è un atto di coraggio che definisce la natura di una donna o di una madre. Questa canzone vuole essere un invito a non giudicarsi, ma a trovare la forza di accettare e superare ciò che non possiamo controllare.”

Il videoclip ufficiale, diretto dalla stessa autrice del brano Beatrice Bracco, con il supporto del DOP Federica Baldinotti, valorizza le atmosfere intime della canzone. Le riprese si sono svolte a Montecatini Val di Cecina, grazie al supporto del Comune e del sindaco Francesco Auriemma.