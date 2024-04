Noemi ed Ermal Meta conducono l’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio Roma

Dopo sei edizioni condotte da Ambra Angiolini, ovvero tutte quelle dal 2018 al 2023, pandemia compresa, per l’edizione 2024 il Concerto del Primo Maggio Roma cambia tutto e sceglie di affidarsi ad un terzetto di cantanti.

Lo slogan di questa edizione dell’evento organizzato da iCompany e promosso da CGIL, CISL, UIL è “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” e, per la prima volta, il Concertone si svolgerà al Circo Massimo di Roma.

La linea artistica del Concertone 2024 si svilupperà attorno al concept “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, con l’intenzione di segnare una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Primo Maggio porta avanti da tempo, nel tentativo di raccontare il presente della fervente scena musicale nazionale, immaginandone il futuro.

A presentare il Concerto Primo Maggio 2024 in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Raiplay e Rai Italia. saranno Noemi ed Ermal Meta mentre l’opening sarà affidato a BigMama.

Noemi ha calcato il palco dell’evento come ospite nel 2012, 2015, 2020 e 2021 mentre Ermal Meta nel 2017, 2018, 2020 e 2021). A seguire le dichiarazioni dei due artisti:

NOEMI

“La mia felicità è immensa, sono onorata di condurre una festa così importante, fatta di musica e condivisione. Ho frequentato molte volte il Concertone, prima tra la folla fin da piccola e poi sul palco come cantante. Calcare il palco del Primo Maggio da conduttrice in una location come il Circo Massimo nella nostra splendida Roma è una grande emozione“.

ERMAL META

“È una grande emozione e responsabilità salire sul palco del Primo Maggio, questa volta anche come conduttore. Sono felice di questa nuova avventura, soprattutto perché la condividerò con Noemi, una donna e un’artista che stimo da sempre“.

In attesa di scoprire il cast di quest’edizione ecco i 12 finalisti del Contest per emergenti 1MNEXT. Tre di loro avranno la possibilità di esibirsi al Concertone dove sarà poi scelto il vincitore assoluto.

ATARDE (Ancona)

BELLY BUTTON E IL CORO ONDA (Roma)

DIDI (Lendinara – RO)

FRA’ SORRENTINO (Marino – RM)

GIGLIO (Torino)

LA MUSICA DI FORTE (Copertino – LE)

MACADAMIA (Roma)

MARGHERITA PRINCIPI (Fano – PU)

MOONARI (Roma)

SOLOPERISOCI (Roma)

TIGRI DA SOGGIORNO (Roma)

VELIA (Roma)

I tre vincitori saranno scelti il 18 aprile alla finale dal vivo a Roma.

Dove vedere il concerto primo maggio roma 2024

Il Concertone sarà come sempre a ingresso libero (fino ad esaurimento posti) e sarà trasmesso (a partire dalle ore 15.15 e fino alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia.

Il Primo Maggio 2024 avrà anche un’anteprima live condotta da BigMama e in esclusiva per Rai Play, con inizio fissato per le ore 13.15 circa.