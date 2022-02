Nocta canta la sua vittoria sull’orgoglio nel brano “Ti sogno da un po’”

Dopo il brano d’esordio Pelle, il cantautore e rapper sorrentino Nocta lancia il nuovo singolo Ti sogno da un po’. La canzone, disponibile negli store digitali dal 28 gennaio 2022 (distribuzione ADA Music Italy), racconta di una vittoria personale dell’artista.

Ti sogno da un po’ è stata scritta dallo stesso Nocta e composto da Davide Gobello e Leonardo Catani. La produzione è di Davide Gobello e DDR. Il brano rivela nuove sfumature e sfaccettature del giovane artista, dimostrandone l’abile scrittura, intima e profonda, nonché la capacità di raccontarsi in maniera schietta e diretta.

“Questo è un pezzo diverso per me rispetto a quanto abbia fatto finora; c’è un’introspezione che viaggia in sincronia con “Pelle” senza però imitarne il modello. Il brano è un vero e proprio sfogo che racconta di quando una storia ci segna nel profondo e rimane viva dentro noi stessi nonostante la fine“, racconta Nocta. “Ti sogno da un po’ per me rappresenta una vittoria personale: ho messo da parte l’orgoglio e ho ammesso i miei sentimenti. Per stare bene con se stessi bisogna provare prima a stare bene con le nuvole in sospeso nel proprio cielo, e trovare il modo di comprendersi è la soluzione per poter guardare avanti“.

Conosciamo Nocta

Nocta è il nome d’arte di Giulio Felicissimo, giovane artista di Sorrento (NA). Classe 2003, il suo nome d’arte deriva dal fatto che la sua composizione artistica è prevalentemente notturna. La musica ha sempre fatto parte della sua vita; e col tempo si è avvicinato da autodidatta alla scrittura e alla composizione dei suoi pezzi.

Nocta e Giulio convivono artisticamente: sono pezzi di un puzzle di emozioni e sentimenti, che vengono raccontati in musica. Partito dal freestyle e dalla strada, Nocta racconta nei suoi brani le sue origini, l’amore, la famiglia e le amicizie; ma anche le ferite e le sofferenze.

Esordisce nel dicembre 2021 con Pelle, che ha registrato migliaia di ascolti sulle piattaforme digitali e conquistato importanti playlist editoriali, come sanguegiovane di Spotify. La vita quotidiana è la principale fonte di ispirazione di Nocta; e Pelle è stato un primo assaggio del mondo che lo circonda. Nocta desidera condividere con il pubblico la sua storia. Il suo percorso artistico prosegue con Ti sogno da un po’. Attualmente, l’artista sta lavorando al suo primo album.

Per conoscere meglio Nocta, potete visitare il suo profilo Instagram.