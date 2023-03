Torna Nitro con “Control”, un brano tra rap e rock con rime serrate

Nitro Control significato del testo del nuovo singolo che segna il ritorno di uno dei rapper più originali del panorama italiano.

Nel presente così come in passato Nitro ha sempre saputo distinguersi nel rap game italiano collezionando dischi di platino per i suoi due ultimi album a firma Sony Music Italy, Suicidol e No Comment.

Ad oggi Nitro conta 13 certificazioni disco di platino e 11 disco d’oro. Il suo ultimo album, GarbAge, è entrato direttamente al primo posto della Classifica Top Album FIMI e ha ottenuto la certificazione disco d’oro. Il progetto è stata nel 2020 la prima release firmata ARISTA, storica label di Sony Music sotto la direzione artistica di Ignazio Pisano, in arte Slait.

L’anno successivo, nel 2021, è arrivato GarbAge Evilution, con la produzione firmata da MACHETE, crew di Salmo ed Hell Raton di cui Nitro è membro, e la direzione artistica di Stefano “STABBER” Tartaglini e Ignazio “SLAIT” Pisano.

Ora, tre anni dopo, è tempo di nuova musica.

Nitro control significato del brano

Control esce venerdì 3 marzo per Arista / Columbia Records / Sony Music Italy).

Con questo brano Nitro ci sbatte in faccia immagini taglienti trascinandoci nell’attuale realtà, che lui definisce 4.0.

Control è un pezzo che arriva come un pugno nella pancia, con rime serrate che evidenziano stereotipi a contrasto, tra cui spesso siamo chiamati a scegliere, e aperture melodiche piene di resilienza. Il tutto su un sound energico che oscilla tra rap e rock e che può creare dipendenza.

Nitro contol testo e audio

In arrivo dal 3 marzo 2023