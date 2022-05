Nino D’Angelo: Il Poeta che non sa parlare è il tour dell’estate 2022

Nino D’Angelo Tour Estate 2022.

Nino D’Angelo annuncia le date del tour estivo che lo porteranno nelle location italiane ricche di storia e principali luoghi di vacanza.

Dopo i sold out della tournée nei teatri, il cantautore è pronto a una nuova avventura.

Il Poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022, il nome dell’evento, prenderà il via il 21 luglio dall’Arena Flegrea di Napoli il 21 luglio, per poi proseguire in Sicilia, Calabria e via via tutte le altre date. Queste sono le prime 8 date annunciate, prossimamente se ne aggiungeranno delle altre.

NINO D’ANGELO – SCALETTA

“Ho provato nel corso dei concerti degli ultimi mesi delle sensazioni che non provavo da anni e il grande affetto che mi ha tributato il pubblico ha fatto sì che decidessi di passare l’estate in giro a suonare. Sarà nuovamente l’occasione per presentare il mio progetto de ‘Il Poeta che non sa parlare’, ma anche i miei grandi successi degli anni Ottanta e Novanta, a partire da ‘Nu jeans e ‘na maglietta’ che quest’anno compie 40 anni”.

Sono già stati annunciati alcuni dei brani che faranno parte della scaletta. Tra questi:

Senza giacca e cravatta

Jesce sole

Pop corn e patatine

Chiara

Voglio parlà sulo d’ammore

Cattivo penziero

Nu jeans e ‘na maglietta

“Poter esibirmi in questi luoghi magici è una bella soddisfazione, sono posti ricchi di storia, con cartelloni estivi davvero importanti. E sono contento di tornare dopo pochi mesi in quella Pescara che ha ospitato il mio primo concerto dopo la riapertura post lockdown”

Di seguito le prime date annunciate:

NINO D’ANGELO – Il Poeta che non sa parlare – Tour Estate 2022

21 luglio 2022 – Arena Flegrea di Napoli

6 agosto 2022 – Piazzale Stenditoio di Castellammare del Golfo (Trapani)

8 agosto 2022 – Teatro al Castello di Roccella Jonica (Reggio Calabria)

11 agosto 2022 – Teatro dei Ruderi di Cirella-Diamante (Cosenza)

13 agosto 2022 – Negombo di Ischia (Napoli)

19 agosto 2022 – Teatro D’Annunzio di Pescara

20 agosto 2022 – Pala Live di Lecce

23 agosto 2022 – Clouds Arena dei Templi di Paestum (Salerno)

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI