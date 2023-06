Nina Zilli e Danti dedicano una nuova versione di “Anna” alla loro bambina in arrivo

Come è noto da tempo Nina Zilli è incinta e con il suo compagno, il Producer e rapper dei Two Fingerz, Danti, aspetta una bambina che chiameranno Anna Blue.

La cantante è apparsa diverse volte col pancione in tv, dal programma di Michelle Hunziker a Le Iene, passando per lo show di Pio e Amedeo dove ha svelato il sesso del bebè in arrivo.

Tra l’altro, due settimane fa, incinta al settimo mese Nina è stata a Los Angeles per prendere parte ad un film, La California, che vede nel cast attori italiani come Giancarlo Giannini, Salvatore Esposito e Matilda De Angelis, ma anche artisti internazionali.

Nella giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, Nina e Danti hanno condiviso sulle loro pagine social una speciale esibizione live dedicata alla loro bambina in arrivo.

“Bella raga, sono Danti e oggi non è un giorno come ‘Danti’ oggi è il giorno di Anna Blue, quindi abbiamo deciso di prendere Anna, una mia canzone, e di farla blu, abbiamo pensato di prendere il coro Gospel al quale siamo affezionati, Pier il nostro violinista d’eccezione, Marco Zangirolami ha rifatto la produzione piano e archi e… non vi dirò chi canta il ritornello…”

Con queste parole Danti, affiancato da Nina Zilli, ha annunciato l’esibizione che trovate qui sotto in cui a cantare ovviamente è la compagna.

Danti Nina Zilli Anna testo, audio e video

Anna guarda giù

Anna guarda su

Anna non è una bambina come le altre

Anna ha le lentiggini, i capelli rossi e gli occhi grandi

E adesso che ha sessant’anni vive di ricordi e piange

Ha sempre gli occhi rossi e i capelli bianchi

E i sogni sono come vestiti alla moda

Che compri quando sei giovane e bella e che poi non metti

E quando sei grande e trovi l’occasione, ormai ti vanno stretti

E ti ritrovi con sogni mai usati chiusi nei cassetti

E si ricorda di quel vestito blu mai indossato

Che aveva comprato per scappare con quel ragazzo in un altro mondo, in un altro Stato

Un biglietto senza ritorno: Hollywood

Mi avevi dato appuntamento al porto

E tu non sai quanto ho pregato

Di vedere quel vestito blu-uh-uh-uh

Era un giorno perfetto per cambiare il mondo

Mancavi solo tu

Uoh-oh-oh-oh, Anna guarda giù

Uoh-oh-oh-oh, Anna guarda su

Uoh-oh-oh-oh, Anna sa che tutto poi svanisce

E guarda da lontano Hollywood

E guarda da lontano Hollywood

Uh, uh, Anna

Anna che dà la colpa agli altri per le scelte che ha fatto lei

Anna che ha così tante lacrime da riempire il mare

Anna che aspetta il giorno in cui tutto può cambiare

Ma è come il suo nome scritto al contrario: resta sempre uguale

Seduta su quella panchina al porto lì che sogna

Con quel vestito blu stretto e si vergogna

Della gente che la giudica

Ma non c’è un’età giusta per smettere di sognare

Non devi sentirti stupida

E tu non sai quanto vorrei vederti dentro quel vestito blu-uh-uh-uh

Non fa niente se ti va stretto, la bellezza di quel vestito sei tu

Uoh-oh-oh-oh, Anna guarda giù

Uoh-oh-oh-oh, Anna guarda su

Uoh-oh-oh-oh, Anna sa che tutto poi svanisce

E guarda da lontano Hollywood

E guarda da lontano Hollywood

Uh, uh, Anna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dadadanti (@danti2f)

La Zilli ha pubblicato ad aprile scorso il suo ultimo singolo al cui video hanno partecipato Le Donatella e gli Articolo 31. La versione originale di Anna invece fa parte de L’ultimo disco, album di Danti uscito alla fine del 2022.