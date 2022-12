Nina Zilli: "Ai tempi di 50mila mi volevano derubare del mio pezzo più prezioso e far finta che lo avessero scritto altri..."

Nina Zilli, che nelle scorse ore è stata coinvolta suo malgrado da alcune testate web in una polemica inesistente, ha svelato su Twitter un importante aneddoto sulla sua prima hit 50mila. Aneddoto che apre ancora una volta una finestra di ombre sul comportamento di alcuni editori ai danni dei giovani artisti.

Ma procediamo con ordine spiegandovi e archiviando la polemica inesistente tra Nina Zilli ed… Elodie.

Succede che la Zilli pubblica un tweet in cui esprime un’opinione sul mondo della musica al femminile tra cui questa frase: “Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera di cantante/cantautrice. Esci le canzoni belle non la pheega“.

A quel punto alcuni utenti del web associano queste frasi dell’artista a frecciate dirette nei confronti di Elodie. La Zilli cerca subito di fermare le illazioni e spiega chiaramente da cosa è nato il suo sfogo:

“Comunque se volete un nome ve lo faccio: BILLIE EILISH. È stata lei a farmi scaturire quel tweet, ieri, dopo averla sentita live, vestita che sembrava un palombaro. Divina, perfetta nella voce, cantautrice iper dotata.

E poi il pensiero è andato a tante altre, quelle che se non mostrano atre doti, non emergono. E allora per chi come me all’età di Billie Eilish si vergognava di queste nuove forme femminili (Billie è bellissima, credo lo sappiate!), per tutte quelle giovani che si sentono goffe e orrende, mi auguro che capiscano che NELLA MUSICA CONTA LA MUSICA PRIMA DI TUTTO.

tha Supreme è uno dei più promettenti giovani artisti del nostro paese e manco si fa vedere in faccia. Contenuti ragazzi, SEMPRE PRIMA I CONTENUTI. Poi siate LIBERI, di MOSTRARVI per come vi sentite. Nudi, vestiti, scafandrati, in tuta o in versione cartoon. Dio bono nel 2022 possiamo dire che il nudo è solo “un nudo” e che quindi un nudo mercificato è squallido, ma un nudo artistico non lo è? Penso a Lizzo. Avercene cari miei. Che voce. Che potenza fisica, messa fieramente in mostra. Ma questa è tutta un’altra storia.“