Nicolò Carnesi: il secondo estratto dalla riedizione de “Gli eroi non escono il sabato” è “Kinder cereali all’amianto”

Kinder cereali all’amianto è il secondo brano estratto dalla riedizione dell’album di Nicolò Carnesi, Gli eroi non escono il sabato. Il singolo, disponibile negli store digitali dal 30 marzo 2022, vede la partecipazione dei Fast Animals and Slow Kids

Gli eroi non escono il sabato è l’album che ha segnato l’esordio discografico di Carnesi nel 2012. Adesso, viene ripubblicato per Manita Dischi/Garrincha Dischi, in una nuova veste ricca di collaborazioni. L’uscita di questa speciale riedizione è prevista per il prossimo giugno, a dieci anni di distanza dalla release originaria.

A fine febbraio, Nicolò Carnesi aveva lanciato il primo singolo: Levati con il featuring di Dente. L’artista sceglie ora di svelare un altro brano tratto dal suo prossimo lavoro discografico, presentando al pubblico Kinder cerali all’amianto ricantato con i Fast Animals and Slow Kids.

Nicolò Carnesi e i FASK

Nicolò Carnesi racconta così la genesi della canzone e della collaborazione con i FASK: “Quando ho scelto di riproporre questo brano, riflettendo su quale ospite potesse affiancarmi, quasi all’istante ho pensato ai FASK, gruppo che apprezzo e stimo da tempo. L’ho sentita nelle loro corde e sono molto felice sia del risultato che della nostra prima collaborazione.

Si tratta di una canzone in parte post adolescenziale, dove qualcosa di dolce si trasforma in qualcosa di tossico e malsano, come accade talvolta nelle relazioni. Un’immagine metaforica che, in modo nemmeno tanto criptico, rimanda al microcosmo delle relazioni e delle interazioni che finiscono col deteriorarsi come una particella radioattiva che consuma la materia dall’interno.

Forse un modo per sdoganare i cliché dell’adolescenza, destrutturando e scardinando gli elementi che la caratterizzano per avviarsi ad una riorganizzazione più matura e complessa“.

Kinder cereali all’amianto vede collaborare per la prima volta Nicolò Carnesi e i Fast Animals and Slow Kids. Il brano rivive facendo incontrare l’intelligente ironia dell’autore siciliano con l’energia della band perugina. Del resto, l’operazione è volta a infondere nuova vitalità alla canzone, così come a tutti i brani dell’album Gli eroi non escono il sabato. Per la sua riedizione, infatti, Carnesi propone duetti che nascono per reciproca stima e affetto, scegliendo di coinvolgere artisti amici facenti parte della sua storia personale e chiamandoli a condividere con lui questo percorso.

CREDITI KINDER CEREALI ALL’AMIANTO

Testi e musica di Nicolò Carnesi

Edizioni: Cramps Music s.r.l., Siculiana s.r.l.

Prodotto da Nicola “Hyppo” Roda e Nicolò Carnesi

Eseguita da Nicolò Carnesi e Fast Animals and Slow Kids

Registrata presso il Donkey Studio di Medicina (BO) da Nicola “Hyppo” Roda e Antonio Del Donno

Missata da Nicola “Hyppo” Roda e Antonio Del Donno

Masterizzata presso lo Spectrum Studio di Bologna da Francesco Brini

Hanno suonato: Luca Rizzoli (batteria e percussioni), Edo Nanni (basso), Aldo Betto (chitarre), Nicolò Carnesi (chitarre), Donato Di Trapani (pianoforte e synth).