Nicolas Bonazzi, un messaggio d’amore arriva “In Orbita”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “In Orbita” è il nuovo singolo del cantautore bolognese Nicolas Bonazzi, che potremo ascoltare anche in radio a partire da venerdì 31 maggio.

“Ho scritto ‘In Orbita’ per lanciare un messaggio d’amore nell’universo perché, nell’epoca della disgregazione umana, c’è una sola legge alla quale è necessario che tutti, indistintamente, obbediscano: la legge universale dell’amore“, racconta Bonazzi a proposito del brano.

Poi, aggiunge: “Che cos’è in fondo l’amore, se non una forza di gravità che ci tiene vicini? L’idea è nata fermandomi ad osservar le stelle in un momento di grande sfiducia verso il mondo, con la rabbia e la devastazione che affliggono questo momento storico. Fermarsi e guardare oltre, nell’infinito spazio fuori da noi, è stato come guardare dentro di me e ritrovare il senso primo ed ultimo della vita, l’Amore, e un forte legame con la Musica”.

NICOLAS BONAZZI, “IN ORBITA”

Il brano si caratterizza per la presenza di una suggestiva traccia elettronica, prodotta da Fossil (producer di Leeds – Regno Unito),mentre l’artwork è un’opera di Giorgia Lancellotti, artista e illustratrice emiliana che, per disegnare la cover, si è ispirata all’arte Sci-Fi e a opere cinematografiche iconiche, come “Blade Runner” e “2001: Odissea nello spazio“.