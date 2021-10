New Ocean canta la libertà dell’istinto nel brano “Che bella storia”

Il cantautore milanese New Ocean (all’anagrafe, Alessandro Di Bella) pubblica il singolo Che bella storia, negli store digitali dal 22 ottobre 2021. Si tratta di un brano energico e incalzante, che parla della forza dell’istinto e delle relazioni tossiche.

Che bella storia (BBRG Family – distr. ADA Music Italy) unisce ricercate sonorità house, un’attitudine punk e un testo leggero, in contrapposizione con il tema della canzone.

A proposito del suo nuovo singolo, l’artista infatti commenta: “Che Bella Storia parla di due persone che si lasciano trasportare da brivido e piacere, in una relazione sbagliata, che potrebbe esser definita una rosa rossa: incredibilmente bella, ma piena di dolorose spine. Un peccato che si vorrebbe commettere, sapendo che non si può. Ma quanto è forte quell’impulso e possiamo davvero resistergli? Dobbiamo essere liberi, istintivi, come onde in un oceano“.

Il testo di Che bella storia recita: “Sei uno sbaglio che ora farei / Che Bella Storia! / Sei tutto ciò che voglio e non dovrei / È un’altra storia“.

Ecco chi è New Ocean

New Ocean nasce a Milano e inizia il suo percorso artistico nel 2018.

Convinto che i generi musicali non esistano più, ama spaziare tra vari stili e mondi, sempre alla ricerca di nuovi stimoli. È cresciuto ascoltando la musica punk, il pop, l’hip hop e anche l’house. Per questo motivo, ama unire tutti questi immaginari e mondi musicali senza alcun freno. Come rappresenta il suo nome d’arte, per New Ocean la musica è istinto puro e nasce senza limiti, proprio come le onde dell’oceano.

Proprio l’istinto è il fulcro della sua attitudine e della sua scrittura; e, tramite la sua musica, mira a parlare alle persone, con la speranza si possano riconoscere in essa.

Foto di Simone Nicolaci