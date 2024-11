Nel nuovo singolo “2 di notte”, Ayle mostra tutta la sua vulnerabilità in un brano delicato e romantico

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali “2 di notte“, il nuovo singolo di Ayle, per Carosello Records.

Il brano mostra un lato più delicato e romantico dell’artista, che non nasconde la sua più sincera vulnerabilità, proseguendo nel suo percorso di sperimentazione.

In questo nuovo singolo troviamo un sound guidato dallo strumming di chitarra e arricchito da un beat fresco e contemporaneo, prodotto da AJ.

Nel testo Ayle racconta le forze opposte che sente dentro di lui, che sembrano lottare senza sosta, sovrastandosi continuamente e bloccandolo al centro delle due, impotente.

“2 di notte” nasce in una stazione, mentre l’artista aspettava un treno in ritardo che sembrava non arrivare mai, e tutto in quel momento ha iniziato a sembrargli distorto, fuori posto, malfunzionante: un caos, proprio come quello che sentiva dentro di sé.

“Mi capita spesso che, nel tempo che intercorre tra la creazione di un brano e la sua release, mi rendo conto che il mio mood è già cambiato, che mi sono già evoluto. Il mio percorso è in continua trasformazione: cerco costantemente qualcosa di nuovo, senza mai tradire la mia autenticità“ racconta Ayle.

L’artista ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2023, arrivando fino alla fase serale e pubblicando successivamente il suo primo EP “La parte del mondo che non mi piace“.

Foto di copertina di Antonio De Masi