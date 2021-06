Nek torna dopo il brutto incidente con un nuovo singolo, “Un’estate normale”

Nek Un’estate normale.

Dopo un inizio 2021 molto difficile Nek prova a riportare un po’ di normalità in musica lanciando il suo brano per l’estate 2021.

Ad inizio anno infatti il cantautore è stato coinvolto in un incidente con una sega a motore in cui ha rischiato di perdere una mano, un incidente drammatico per chiunque e forse ancor di più per chi, da musicista e bassista, ha un rapporto simbiotico con i propri strumenti musicali.

Ora, dopo mesi di convalescenza e fisioterapia per riprendere l’uso dell’arto per il cantautore è tempo di ritornare con nuova musica.

Discograficamente Nek è lontano dal mercato da un anno esatto, dal mese di giugno del 2020 quando pubblicò Ssshh!!!, secondo estratto dal suo album Il mio gioco preferito: parte seconda.

Ora è tempo di musica per l’estate, stagione in cui il cantautore in passato ha lanciato diverse hit partendo fin dalla fine degli anni ’90 (Sei Grande, Lascia che io sia, Se telefonando… tra le tante).

Ad annunciare l’uscita del nuovo singolo, Un’estate normale, previsto per l’11 giugno, è stato il cantautore stesso attraverso le sue pagine social e con un video in cui afferma di non volere per l’estate niente di eccezionale, solo “un’estate normale”. Ecco le parole postate dall’artista su Instagram:

“Vi avevo promesso una sorpresa… e io mantengo sempre la parola data!

Venerdì 11 giugno esce ‘Un’estate normale’, il mio nuovo singolo.

Quanto è bello tornare con nuova musica… spero che il pezzo vi strappi qualche sorriso e un po’ di leggerezza! Curiosi?!?“

Alla scrittura del brano ha collaborato anche Raige che, negli ultimi tempi ha spinto l’acceleratore anche sul ruolo di autore dopo aver collaborato in passato con Tiziano Ferro. Suo infatti anche Señorita, il brano scritto per Nina Zilli e Clementino.

In arrivo venerdì 11 giugno