Renga e Nek, annunciato il nuovo singolo e un live al Forum che si aggiunge alle date in duo

Renga e Nek sono tornati a collaborare a distanza di qualche anno dal fortunato progetto che li aveva già visti insieme anche con Max Pezzali. Questa volta non ci sarà lo storico leader degli 883.

Il trio è diventato, dunque, un duo ma l’hype resta altissimo e alle date del tour già annunciate nelle scorse settimane si aggiunge, a grande richiesta, una nuova attesissima data-evento al Mediolanum Forum di Assago il 7 ottobre 2023.

Sarà una vera e propria festa celebrativa che darà seguito a quella che si terrà all’Arena di Verona il 5 settembre e che avrà un impatto fortissimo sui fan che andranno ad ascoltarli.

Come detto, Renga e Nek saranno impegnati in un tour che inizierà a luglio da Roma e che terminerà a Torino a fine ottobre con, nel mezzo, varie tappe in tutto il Paese.

Ecco l’elenco completo della date già annunciate:

2 luglio – Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – ROMA

7 settembre – Piazza della Loggia – BRESCIA

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

renga e nek annunciano ‘l’infinito più o meno’

Non soltanto il tour e le due date speciali per Renga e Nek. Il 10 marzo sarà anche la volta del primo singolo congiunto, ‘L’Infinito Più O Meno‘, in cui affrontano il tema della paternità in tutte le sue sfumature e in cui si mostrano con tutte le loro fragilità.

“Tu mi hai indicato stelle con la mano

Come se fosse una strada che non conoscevo

La notta vista da un treno, un terremoto leggero

Così forte che tremo ma che lo amo se con te”

Un piccolo estratto del testo in cui già si può notare l’intensità di un amore e di un legame tra padri e figli che va ben oltre qualsiasi altra cosa.

Il brano è stato scritto da Edwyn Roberts, Cheope, Gianluigi Fazio, Alex Vella e anticipa il nuovo progetto discografico condiviso di cui ancora non è stata svelata la data d’uscita.

Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek) e un totale di oltre 1 milione di copie vendute con 9 certificazioni di platino e 8 d’oro.

Festeggiare questi 40 anni insieme a uno dei suoi grandi amici, Filippo Neviani, rappresenta un nuovo e stimolante punto di partenza in ottica futura.

Dall’altro lato c’è proprio Nek che, invece, ha appena tagliato il traguardo dei 30 anni di carriera con l’album celebrativo ‘5030‘, occasione non solo per festeggiare questo traguardo ma anche i suoi 50 anni di età.

Di recente, poi, ha condotto su Rai Due ‘Dalla Strada Al Palco‘, format che tornerà nel 2023 con una seconda edizione e che nella sua prima stagione ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica.