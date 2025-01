Neidia: “Ana Dammi Falastini” è un invito a prendere posizione

Ana Dammi Falastini è il nuovo singolo della cantautrice italo-egiziana Neidia, disponibile negli store dal 17 gennaio 2025. Il brano è ispirato all’omonimo inno patriottico palestinese, censurato dalle piattaforme digitali nel 2023.

Neidia fa propria la frase che dà il titolo a quel brano di Mohammed Assaf, trasformandola in un appello alla consapevolezza collettiva e alla lotta contro ogni forma d’indifferenza. La cantautrice si fa portatrice di un messaggio d’inclusione. Il singolo Ana Dammi Falastini è una dichiarazione forte e inequivocabile: è un’esortazione a prendere posizione e a non voltarsi dall’altra parte di fronte alle ingiustizie.

Censura, senso di appartenenza e libertà di espressione sono i temi centrali del progetto di Neidia (all’anagrafe, Nadia Gomma classe 1994). Il proposito è di risvegliare le coscienze, stimolando una riflessione sul ruolo che ciascuno di noi può avere. Chiunque può farsi promotore di un cambiamento concreto, contribuendo a risvegliare il senso di responsabilità collettiva.

“Ana dammi falastini”, un inno contro omertà e indifferenza

Il testo del brano recita: “Le mani già sporche da tempo, gli occhi bruciati dal fumo di lacrime perse nel vento”. Con questi versi, Neidia lancia una critica aperta al sistema di omertà e indifferenza. “Stare nel mezzo è una scusa: un comodo scudo per chi non ha il coraggio di schierarsi”, afferma l’artista. “Ogni volta che scegliamo di non agire, di non schierarci, stiamo inconsapevolmente dando forza a ciò che vogliamo ignorare. Con questa canzone, ho deciso di denunciare l’apatia e la manipolazione che permeano la nostra società: siamo modellabili come creta, vittime di un sistema che ci propone bugie confezionate come verità assolute. Ho voluto rompere questo meccanismo e invitare chi ascolta a fare lo stesso”. Neidia sottolinea l’urgenza di agire, abbandonando l’immobilismo; nonché la responsabilità di ogni scelta, anche quella di non scegliere.

Nata da madre italiana e padre originario de Il Cairo, nella sua musica la cantautrice fonde sonorità mediorientali e atmosfere occidentali. Così, fa dialogare tra loro mondi diversi e dà vita ad un linguaggio capace di superare i confini, geografici e culturali. “Con questa canzone ho voluto fare mia l’ideologia racchiusa nel titolo” – sostiene – “superando i confini geografici e religiosi. Non è necessario provenire dallo stesso paese o pregare lo stesso Dio per sentirsi vicini a una causa che tocca tutti”.

Il brano Ana Dammi Falastini, distribuito da Believe Digital per Moovon/Digital Noise, è scritto a quattro mani con Elya Zambolin. Gli arrangiamenti, curati da Fabrizio Chiapello, bilanciano l’essenza del brano con un sound contemporaneo. La produzione mira a mantenere l’intensità emotiva del pezzo, arricchendola di una sonorità affine alle nuove generazioni.

NEIDIA, il testo di “ANA DAMMI FALASTINI”

È sempre lo stesso

siam bravi a ficcarci nei guai

Guerra persa come siamo noi

A pugni sfiorando l’inferno

Guardiamoci adesso

le mani già sporche da tempo

gli occhi bruciati dal fumo

di lacrime perse nel vento

Malesh

Malesh

Non è colpa tua

Pesa l’etnia

Gira la ruota come economia

Malesh

Malesh

Era casa tua

sarà fantasia

per menti fottute da un’altra bugia

Ana dammi falastini

Ana dammi falastini

Malesh

Cori da stadio

su occhi che cercano un sole

pallido tra le granate

a pugni si trova l’inferno

Cala il sipario

Maschere e svastiche in fumo

Cadono bombe firmate

Importerà mai a nessuno ?

Sai che

qui c’è

troppa paura di vivere

e da troppo si finge di ridere

Per te

Per me

al centro una storia ammalata

da vizi di ormai vecchia data

