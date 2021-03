Negramaro: dopo il successo di “Primo Contatto”, ecco le date del tour (Biglietti)

Negramaro tour

Il Primo Contatto dei Negramaro è stato un successo! Nonostante le difficoltà legate alla pandemia la band di Giuliano Sangiorgi ha dimostrato di saper cogliere le opportunità creando uno show di primissimo livello.

“Come ogni prima volta anche #PrimoContatto resterà per sempre nel nostro cuore! Abbiamo sentito le vostre voci, visto i vostri sorrisi, toccato il vostro entusiasmo. Ancora non ci sembra vero e invece è accaduto: #PrimoContatto è stata una vera festa!”

Questo il messaggio postato sui social dai Negramaro. Primo Contatto sarà visibile on demand su NowTv fino al 26 marzo.

NEGRAMARO TOUR 2021

Ora, dopo Primo Contatto, è il momento per la band di pensare al vero e proprio ritorno live, per presentare per la prima volta al pubblico i brani dell’album uscito lo scorso novembre.

Queste le date del tour prodotto e organizzato da Live Nation e che prenderà il via il 7 ottobre con la data zero di Rimini.

Ottobre 2021

7 • Rimini, RDS Stadium (data zero)

9 • Torino, Pala Alpitour

12+13 • Roma, Palazzo dello Sport

18 • Eboli, Palasele

23 • Reggio Calabria, PalaCalafiore

26 • Napoli, Palapartenope

29+30 • Milano, Mediolanum Forum

Novembre 2021

5 • Padova, Kioene Arena

9 • Bologna, Unipol Arena

12 • Ancona, PalaPrometeo Estra

13 • Perugia, PalaBarton

16 • Firenze, Nelson Mandela Forum

20 • Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

23 • Conegliano, Zoppas Arena

26 + 27 • Bari, Palaflorio

