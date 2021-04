Neffa: il ritorno alle origine con l’album “AmarAmmore”

È disponibile dal 2 aprile per Numero Uno / Sony Music il nuovo album di Neffa AmarAmmore, che arriva a 6 anni dal precedente Resistenza, che fu arricchito poi da Sogni e Nostalgia, brano presentato al Festival di Sanremo 2016.

Era il 2004, quando Neffa confessò che “in un futuro non so quanto vicino, mi piacerebbe rendere omaggio alle mie origini“. Che non erano la black music da lui coniugata in chiave italiana, né il punk frequentato con i Negazione o tantomeno le sue note imprese nella scena del rap.

Perché per lui, fin da quell’anno ormai lontano, “in principio era la melodianapoletana” a cui il nuovo album AmarAmmore lo conduce finalmente. Un disco tutto cantato nella lingua principe della canzone italiana, per missione storica, ma anche contemporanea, come dimostrano i tanti ragazzi capaci di ricollegarsi con una tradizione melodica gloriosa, ma anche con tutti gli americani di Napoli, da Carosone in poi.

La lingua ascoltata da sempre in casa e assorbita a suo tempo sui dischi di Roberto Murolo e Pino Daniele, innanzitutto, approdando oggi alla lingua contaminata dalla modernità dei rapper e trapper. Ma con la consapevolezza che se lingue e dialetti si evolvono, bisogna ritrovare il piacere di saperli scrivere.

C’è davvero nell’aria qualcosa di nuovo e insieme di antico. Antico ma mai desueto è il dialetto, che Neffa sa rileggere con consapevolezza urban, come fa anche con le melodie, che sanno di mare, ma anche dei giorni nostri. Amori, abbracci negati, il bisogno di tornare alle radici per sciogliere le ali e volare nel cielo di una nuova canzone napoletana, italiana, internazionale.

Per la cover del vinile ha scelto un quadro dipinto da suo padre, immergendosi totalmente in questo mondo ancestrale.

NEFFA AMARAMMORE

Il progetto è stato anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘o Suonno feat. Coez. Un brano prodotto da TY1 che è entrato nella Top della classifica dei passaggi radiofonici.

Questa la tracklist.

1. Fujevo

2. Aggio Perzo ‘o Suonno feat. Coez prod. TY1

3. Picceré

4. Affianc’a Te

5. Nn’ è Cagnato Niente feat. Livio Cori

6. T’Aggia Veré

7. Si Me Salve Tu

8. AmarAmmore feat. Rocco Hunt

9. Catene

10. Saccio Ca Putesse

11. Speranza

12. N’Abbraccio