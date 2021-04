Neffa: il racconto dell’album “AmarAmmore” track by track

Il 2 aprile è il giorno dell’uscita del nuovo progetto discografico di Neffa AmarAmmore, anticipato dal singolo Aggio Perzo ‘o Suonno interpretato con Coez.

AmarAmmore esce per Numero Uno, che è orgogliosa di partecipare alla nuova avventura discografica di uno degli artisti più eclettici e innovativi del panorama musicale nazionale.

Questa la tracklist del nuovo album di Neffa AmarAmmore..

1. Fujevo

2. Aggio Perzo ‘o Suonno feat. Coez prod. TY1

3. Picceré

4. Affianc’a Te

5. Nn’ è Cagnato Niente feat. Livio Cori

6. T’Aggia Veré

7. Si Me Salve Tu

8. AmarAmmore feat. Rocco Hunt

9. Catene

10. Saccio Ca Putesse

11. Speranza

12. N’Abbraccio

“Quando c’è l’amore c’è tutto. No, chell’è ‘a salute.”

Massimo Troisi

NEFFA AMARAMMORE – TRACK BY TRACK

La voce, sia al naturale che quando usa echi o filtri, è al centro di tutto. Sin dall’inizio di Fujevo, ha bisogno di poco. un tappeto di suoni e di ritmi, per spezzare i cuori con storie d’amore veracissime: “Cerco pace però a trovo sultanto quanno veco a te“.

Neffa firma testi e suoni per sottolineare l’urgenza di un lavoro che affonda nell’essenza delle proprie radici ma scommette sul futuro, su un suono di sintesi, al passo (di danza) con tutte le tendenze che affollano il pianeta della musica napoletana.

E’ nu soul flegreo il profumo del primo singolo Aggio Perzo ‘O Suonno, feat Coez su un beat di TY1, in una straordinaria alleanza di talenti della Campania felix.

Diretto, tradizionale nel raccogliere i frammenti di un discorso amoroso per condurli a unità, post-moderno nella cadenza, nella scelta dei suoni onomatopeici (quel “te ne si’ juta” ripetuto in Picceré’), nel gettare ponti tra tradizione e contemporaneità con il piacere dell’accompagnamento di “‘nu pianoforte ‘e notte“. “Me scordo ‘a capa nun me scordo ‘e te“, confessa l’innamorato all’innamorata andata via.

Affianc’a te è la storia dei nostri pensieri, anche, ma non solo amorosi, che non trovano pace, e, per una volta, la (nuova) canzone napoletana ripudia “‘o sole suo” per chiedere e conservare “‘o friddo ‘ncuollo“.

In Nn’ E’ Cagnato Niente troviamo Livio Cori principe dell’autotune soul napoletano in un ritornello killer.

T’Aggia Veré è una serenata moderna, con un tappeto di suoni mistici come la voce del mare, in cui convivono le sonorità suadenti del pianoforte e synth di matrice trap, su un basso che non dà tregua.

Si Me Salve Tu fa crescere il ritmo, è trascinante come una danza, da consumare sul lungomare di Napoli, in quello che resta di Little Italy a New York, nella più stilosa delle passerelle del made in Italy da esportazione. Un brano dalle sonorità decisamente internazionali.

Il suono cesellato da Neffa è glocal, usa Napoli, e il suo sound, la sua lingua, il suo profumo, come passaporto per il mondo, per le radio, per i club, per i festival, con grande maturità e magnetico sapore di novità.

La title track AmarAmmore percorre la via di quello che l’artista chiama suono neoclassico napoletano: una base musicale in stile british dub incontra una linea di canto degna della tradizione anni ‘50 napoletana. Una canzone impreziosita dal rap di Rocco Hunt che entra con una naturalezza totale nella tessitura e nella temperatura emozionale di una ballad intensa e senza tempo.

Catene, una love story a parti invertite (“‘i stong’ a sott e tu si’ cuntenta“, ovvero io sto sotto e tu sei contenta) rivela l’intima anima da “nero a meta” di Giovanni Pellino alias Neffa. Troviamo l’uso dell’autototune come scelta stilistica e una parte rap nel finale della canzone.

La notte, il sogno, il sonno, anzi ‘o suonno, tornano protagonisti in Saccio Ca Putesse, quasi che AmarAmmore fosse stato pensato come un concept album scritto in trance sul tema sempiterno di una passione che non trova porto, che una notte lacera e il mattino dopo genera nuova vita.

Speranza è la canzone del futuro da conquistare quando si è in grande difficoltà. “e ‘a speranza è na vecchia ca te piglia ‘e mmane“, la speranza è una vecchia che ti prende per le mani. E nelle parole dell’autore la paura prova sempre ma non riesce a fermarla, anche nei momenti più drammatici.

Forse l’unica speranza possibile, dicibile, da inseguire, soprattutto in questi strani giorni, sta tutta in quell’ultima canzone, N’abbraccio. La ricerca di un’unione spirituale che non può incontrarsi nel ricevere senza avere il desiderio di ciò che si può dare. Quello che ci serve, è quello che ci resta.

Un urlo dell’anima di Neffa, soul brother veracissimo, napoletano del mondo, nel mondo.