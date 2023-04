In attesa di nuova musica Nayt annuncia le date del tour estivo

Nayt tour 2023.

In attesa dell’annuncio sull’arrivo di musica inedita Nayt annuncia le prime date live per l’estate 2023 che partiranno dal Mi Ami Festival sabato 27 maggio prossimo per poi proseguire per tutto giugno, luglio e agosto nei festival e nelle rassegna italiane.

L’artista classe ’94 dal 2018 ad oggi ha visto la popolarità della sua musica crescere in maniera costante dalla serie Raptus, tre volumi dal 2015 al 2019, all’autobiografia Non voglio fare cose normali del 2020, passando per gli album MOOD e DOOM.

Gli ultimi singoli lanciati dall’artista sono Animal, Fame e Gli occhi della tigre (quest’ultimo certificato con il disco di platino da FIMI/GfK Italia). Ad oggi Nayt vanta un totale di 370 milioni di streaming complessivi, due dischi di platino e tre dischi d’oro oltre ad un tour nei club, lo scorso autunno, completamente sold out.

Di seguito il calendario dei primi appuntamenti estivi confermati, prodotti da BPM Concerti. Il calendario è in aggiornamento.