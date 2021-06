Nasce il nuovo festival Spaghettiland, dagli ideatori di Spaghetti Unplugged. Tra gli ospiti N.A.I.P. e Margherita Vicario

Spaghetti Unplugged si trasforma in festival e presenta Spaghettiland. L’evento che per anni ha coinvolto esponenti della musica indipendente italiana propone finalmente due serate di concerti, per iniziare un’estate a ritmo di musica. Il 18 giugno a Milano e il 24 giugno a Roma, entrambe le date con il pubblico in presenza.

“Realizzare a giugno 2021 un festival è un vero atto di coraggio e di amore verso la musica e verso la cultura” ha detto Davide Dose, che insieme a Gianmarco Dottori e Giovanni Romano è una delle menti dietro il progetto di Spaghetti.

In questi anni il format ha visto crescere artisti del calibro di Tommaso Paradiso, Gazzelle, Ultimo, Galeffi e tanti altri. La grande opportunità che possono offrire queste iniziative è quella di investire su una rinascita culturale, che in questo caso parte dalla musica.

“La cultura, l’aggregazione e naturalmente la musica potranno avere un ruolo centrale dal punto di vista simbolico e anche socio-economico in questa fase cruciale della ripartenza. Spaghettiland vuole essere un tassello importante di questa visione del ‘dopo’ e tutti noi, insieme ai tanti ragazzi e ragazze che in tutta Italia stanno facendo lo stesso con passione e entusiasmo, possiamo e dobbiamo essere protagonisti di un “nuovo boom”, sia collettivo che individuale”, aggiunge Davide Dose.

ECCO DI SEGUITO LA LINEUP DI SPAGHETTILAND

venerdì 18 giugno 2021 – ore 19.30

RIDE MILANO

N.A.I.P. – SVEGLIAGINEVRA

giovedì 24 giugno 2021 – ore 19.00 e 22.00

VILLA ADA ROMA INCONTRA IL MONDO

NAYT – MARGHERITA VICARIO – ESSEHO

e per Road to Spaghettiland, in entrambe le occasioni:

Chiamamifaro – Davide Amati – Ditonellapiaga – Emsaisi – Nuvolari – Trage

VEDIAMO PIÙ DA VICINO CHI SONO GLI ARTISTI

MILANO

Venerdì 18 giugno 2021 inizia il festival Spaghettiland nel capoluogo lombardo, presso il locale Ride.

Il primo a salire sul palco di Spaghettiland è N.A.I.P., ovvero “Nessun Artista In Particolare”, un progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo nato dall’idea di Michelangelo Mercuri (ex concorrente di X-Factor 19). A seguire è il turno di Svegliaginevra, nome d’arte di Ginevra Scognamiglio, che ha partecipato all’ultimo Sanremo Giovani e ha ottenuto milioni di stream per il suo pezzo Come fanno le onde. Da pochissimi giorni inoltre è fuori il suo album di debutto, Le tasche bucate di felicità.

ROMA

Il 24 giugno 2021 poi il festival arriva anche nella capitale, in occasione dell’evento Villa Ada Roma Incontra il Mondo.

Il primo artista in programma per questa data è William Mezzanotte, in arte Nayt. Nonostante la giovane età (26 anni) è già tra i nomi di maggiori spicco del rap italiano. Nel 2018 è entrato nella lista delle novità più interessanti di Spotify e a dicembre 2020 ha pubblicato il suo sesto album, Mood.

C’è anche Esseho, alias Matteo Montalesi, autore e produttore romano che ha esordito pochi mesi fa con Bambi, brano che conta oltre due milioni di stream su Spotify. L’11 giugno è uscito il suo primo album: Aspartame. Dulcis in fundo sarà presente anche Margherita Vicario, l’artista figlia d’arte che divide la sua carriera tra musica e recitazione. Il suo linguaggio moderno e inconfondibile può essere l’album Bingo, uscito di recente, è già in vetta alle classifiche di vendita.

E non è tutto: in entrambi gli incontri del festival Spaghettiland, il palco sarà aperto anche ad alcune nuove proposte. Chamamifaro, Davide Amati, Ditonellapiaga, Emsaisi, Nuvolari e Trage suoneranno all’interno del progetto Road to Spaghettiland, con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea“.