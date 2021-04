Nasce ALL MUSIC FRIDAY, la playlist su Spotify con tutte le uscite italiane della settimana senza distinzione di genere o popolarità

Oggi, venerdì 16 aprile nasce ALL MUSIC FRIDAY, la nuova playlist Spotify by All Music Italia che in tanti negli scorsi mesi ci avete richiesto.

Il mese di gennaio scorso il nostro direttore, Massimiliano Longo, si lamentava in un editoriale del numero spropositato di uscite settimanali di nuovi singoli italiani. Un media che va dai 50 agli 80 nuovi brani, canzoni che, al di là della qualità, rischiano di perdersi, di passare inosservate; sopratutto per quel che riguarda gli artisti emergenti perché è difficile orientarsi nel mare di uscite che finiscono su Spotify e delle altre piattaforme di streaming musicale.

E così in molti si affidano alle cosiddette playlist Editoriali, quelle ufficiali di Spotify che, spesso e volentieri privilegiano artisti noti o emergenti che tanto emergenti non sono (e che a volte inspiegabilmente finiscono anche con 4/5 canzoni a botta in una sola playlist nello stesso giorno).

Per questo nasce la playlist ALL MUSIC FRIDAY, un esperimento che vi invitiamo a seguire mettendo il cuoricino, come si usa dire, diventandone così Follower. Il nostro impegno è quello di creare una raccolta di tutte le uscite italiane che aggiornata ogni settimana, via le vecchie uscite, dentro le nuove. Il nostro impegno e non scegliere per voi in base a preferenze, genere musicale o grado di popolarità dell’artista.

Per questo, vi avvisiamo per tempo, potreste non trovare tutte belle canzoni, anzi, forse potreste trovarne anche molto meno belle di quello che pensate ma questo vi aiuterà a farvi un’idea di quello che sta accadendo e accade ogni settimana nella musica italiana.

Qui sotto trovate la playlist, seguitela, condividetela e, nei commenti dell’apposito post che verrà lanciato ogni venerdì alle ore 22:30 su Facebook e Instagram, fateci sapere cosa avete preferito e cosa no. E ricordate, non saremo noi a scegliere cosa ascoltare, ma voi!