“Va’ e torna” è il titolo del nuovo EP di Napoleone. Dal 14 dicembre parte il tour

Torna venerdì 24 novembre Napoleone con l’EP “VA’ E TORNA” che contiene il singolo “HITMANIA” Mixed by Erry che vede anche la presenza di Guè. Il cantautore dal mese di dicembre sarà nuovamente in tour.

“Mixed By Erry, la dimensione ideale per un ascolto pulito”. È con questo claim che inizia il nuovo singolo, parole pronunciate dalla voce di Enrico Frattasio, in arte DJ ERRY. Al brano partecipa anche Guè che aveva già ospitato Napoleone in un suo brano, “Capa tosta“.

Le 8 tracce che compongono “VA’ E TORNA” sono state prodotte da Giordano Colombo e rappresentano l’equilibrio che Napoleone cerca di mantenere tra la sua parte creativa e quella che gli permette di restare con i piedi per terra.

Lui ne parla così:

“‘Va’ e torna’ è la copertina di un viaggio che non mi aspettavo di dover intraprendere. È una raccolta di storie, suoni, personaggi e luoghi che ho conosciuto dentro e fuori di me in varie fasi della mia vita.

La copertina del disco, a cura di Carmen Gallo (Microdrammi), raffigura una sirena con al centro uno strappo che separa la sua parte umana da quella animale e simboleggia il percorso del cantautore: il viaggio, il distacco dalle radici e la separazione dal mare.

La scelta della sirena non è casuale, secondo la mitologia locale è ciò che ha dato origine alle principali coste del sud Italia. Dai corpi di Partenope, Leucosia e Ligea, nacquero città come Napoli e Poseidonia (oggi Paestum) dove Napoleone è nato e cresciuto. Inoltre, il colore dello strappo rappresenta le due attuali patrie del cantautore: Salerno e Torino.

Napoleone in tour

A partire dal 14 dicembre Napoleone Sarà live nei principali club italiani con “ROMANTICO CLUB – Tour 2023/2024”. Queste le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

14 DICEMBRE – TORINO (Hiroshima Mon Amour)

16 DICEMBRE – NAPOLI (Drop/Common Ground)

22 DICEMBRE – ROMA (Alcazar)

23 DICEMBRE – LIVORNO (The Cage)

13 GENNAIO – PRATO (Capanno 17)

18 GENNAIO – MILANO (Apollo)







Il progetto artistico di Napoleone è partito nel 2020. Prima e dopo Davide Napoleone, questo il suo vero nome, ha scritto brani per altri artisti come Michele Bravi (“Solo per un po’“), Samuel Romano, Booda, Gaia, Giorgieness (anche come produttore) e Chiara Galiazzo.