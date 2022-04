Napoleone il nuovo singolo è "Anna è tornata", dedicato a chi vuole tornare a casa...

Un nuovo capitolo del racconto in musica del cantautore campano, di adozione torinese, Napoleone è fuori dal 23 Marzo su tutte le piattaforme streaming, il nuovo singolo Anna è tornata.

Dopo il successo radiofonico ottenuto con Lacrime a mare, l’artista, già autore tra gli altri per Michele Bravi e Chiara Galeazzo ritorna con un nuovo singolo per l’etichetta INRI con distribuzione Artist First, disponibile in radio dal 25 Marzo.

napoleone “Anna È tornata”

Riprende la narrazione ispirata alla figura del cantautore amalfitano Vito Manzo, filo conduttore dei singoli Amalfi, Porta Pacienza, Povera Femmina e Lacrime a Mare che confluiranno nell’album in uscita nel 2022, con il nuovo singolo.

Un brano dal sapore anni ’70 in cui l’artista riesce a mescolare abilmente tradizione musicale partenopea e sonorità funk. Un groove nostalgico ma attuale, che regala agli ascoltatori una lingua nuova e internazionale. Anna è tornata, prodotta dallo stesso Napoleone insieme a Giordano Colombo e Davide Ferrario, ribalta lo stereotipo dell’immigrazione dal meridione verso le città del nord, descrivendo quella sensazione di chi dopo aver avuto il coraggio di partire per realizzare i propri sogni, decide di riportarli a casa.

A ribadire questo particolare concetto Napoleone sta pubblicando sui suoi canali social dei brevi sketch, sotto forma di intervista, per una fittizia rete televisiva locale dal nome “Telemagone”.

L’attitude meridionale del cantautore sfocia nell’uso del dialetto campano nei ritornelli. L’autore stesso aveva dichiarato di immaginare gli incisi come dei dialoghi, attraverso cui avvicinare l’ascoltatore alle storie raccontate.

Contemporaneamente alla programmazione radiofonica, è uscito il videoclip ufficiale del singolo. Protagonista del video la giovane Anna, interpretata da Benedetta Canziani. Le immagini della ragazza in procinto di partire, si alternano al playback di Napoleone sullo scorrere di video vintage amatoriali di spiagge affollate.

Guarda qui il video:

conosciamo meglio l’artista

All’anagrafe Davide Napoleone è un autore, cantautore e produttore originario di Capaccio Paestum (SA) e trapiantato da vari anni a Torino. Autore per Sony Publishing Italy da diversi anni ha firmato diversi brani per artisti affermati del panorama italiano. Dal 2020 porta avanti il suo progetto artistico che cerca di rievocare storie, luoghi e personaggi del passato mantenendo le atmosfere della tradizione musicale campana. Dal 2021 è entrato a far parte del roaster dell’etichetta torinese INRI.