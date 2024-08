Nanni Patti: “Malta” è meta di una fuga dopo la fine di un amore

Malta è il nuovo singolo di Nanni Patti, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 26 luglio 2024. Il brano è interpretato insieme alla Content Creator Stephanie Bellarte, nota per le sue partecipazioni a Guess My Age, La Pupa e il Secchione, e Ciao Darwin.

La canzone è stata presentata il giorno stesso della sua release alla presenza di diversi Creators: Er. Gennaro, Ramsk, Nelson Chuck, Isaac__Show e Valeria Conca.

Malta è un brano estivo, dal sound fresco e coinvolgente. Al tempo stesso, è un pezzo ironico. Racconta una di quelle storie d’amore che finiscono ancora prima di cominciare. Dopo la fine della storia, c’è il momento del dolore e della tristezza. Allora perché non andare a Malta? L’isola diventa meta di una fuga. Lì, grazie agli amici e a tutto il corollario della vacanza, grazie all’acqua che ti bagna e al sole che ti asciuga, puoi dare inizio alla rinascita per scacciare brutti ricordi e malinconia.

Freschezza e ironia che contraddistinguono la canzone, caratterizzano anche il videoclip ufficiale di Malta. La clip racconta la capacità dell’amore di trasformare ogni cosa, anche l’acqua dell’idroscalo nel mare di Malta. Regia, riprese e montaggio sono di Lucha Libre Studio (Gianluca Mingotto, Davide Migliavacca).

Nanni Patti feat. Stephanie Bellarte – Malta – Video