Musicultura 2024, svelati i nomi degli otto vincitori che si esibiranno allo Sferisterio

Il direttore artistico di Musicultura 2024 Ezio Nannipieri ha svelato i nomi degli otto vincitori del prestigioso concorso che, dal 1990, tutela la qualità espressiva della canzone italiana e favorisce un sano ricambio artistico generazionale.

Tutti autori dei propri brani, questi 8 artisti sono stati designati – su una rosa di 18 finalisti – dal Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, a cui aderirono per primi nel 1990 Fabrizio De Andrè e Giorgio Caproni e che, in questa XXXV edizione, è composto da: Francesco Amato, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Ron, Vasco Rossi, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.

MUSICULTURA 2024: I VINCITORI

Gli 8 vincitori di Musicultura 2024, che riportiamo qui di seguito, avranno l’opportunità di esibirsi di fronte al pubblico dello Sferisterio di Macerata sia venerdì 21 che sabato 22 giugno, in occasione della fase conclusiva della XXXV edizione del Festival della Canzone Popolare e d’Autore (biglietti disponibili su VivaTicket).

Nico Arezzo (Modica) – Nicareddu

(Modica) – Anna Castiglia (Catania) – Ghali

(Catania) – De.Stradis (Bologna) – Quadri d’autore

(Bologna) – Nyco Ferrari (Milano) – Sono fatto così

(Milano) – Bianca Frau (Sassari) – Va tutto bene

(Sassari) – Helle (Bologna) – Lisou

(Bologna) – Eugenio Sournia (Livorno) – Il cielo

(Livorno) – The Snookers (Morbegno) – Guai

Agli spettatori (4.800 nell’arco delle due serate) il compito di decretare il vincitore assoluto di Musicultura 2024, che si aggiudicherà il Premio Banca Macerata del valore di 20mila euro.

Ma non è tutto! Ci sono infatti anche altri significati riconoscimenti, tra i quali possiamo annoverare: il Premio PMI per il miglior progetto discografico (€ 2,000), il Premio delle Università di Macerata e di Camerino per il miglior testo (€ 2.000) e l’ambita Targa della Critica (€ 3.000) intitolata a Piero Cesanelli, l’ideatore di Musicultura e suo direttore artistico dalla prima edizione fino al 2019.

Questa edizione di Musicultura vede inoltre l’istituzione di un nuovo, speciale riconoscimento, il Premio “La Casa in riva al Mare” del valore di 2.000 euro, che verrà assegnato a uno degli otto vincitori da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona.

Promossa e sostenuta dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli, l’iniziativa rappresenta il punto di arrivo di un progetto ben più ampio, che nel corso dell’anno ha visto Musicultura operare all’interno del carcere con percorsi laboratoriali a tema musicale che hanno coinvolto i detenuti e che hanno visto le canzoni trasformarsi, in un ambiente tutt’altro che facile, in formidabili passe-partout d’accesso ai sentimenti e all’immaginazione.

MUSICULTURA 2024: GLI OSPITI

Le due serate del 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata saranno condotte da un’inedita coppia, formata da Carolina Di Domenico e Paola Turci.

Rai Radio1 seguirà la due giorni con programmi, in diretta e in differita, condotti da Duccio Pasqua, Marcella Sullo e John Vignola. Rai 2, invece, dedicherà all’evento uno special televisivo che andrà in onda il prossimo 5 luglio e che Rai Italia diffonderà oltre i confini nazionali.

Di seguito riportiamo tutti gli ospiti ad ora annunciati per ciascuna serata:

Venerdì 21 giugno:

Diodato

Serena Brancale

Marcin (chitarrista polacco al debutto in Italia)

Filippo Graziani

Sabato 22 giugno:

Enzo Avitabile (insignito dell’Onorificenza per Alti Meriti Artistici)

Nada

Carlotta Proietti

Alessandro Bianchi

Molti gli ospiti attesi anche a La Controra, il “festival nel festival”, che da lunedì 17 a sabato 22 giugno vivrà nelle piazze e nei cortili del centro storico di Macerata con concerti, recital, incontri e dibattiti, tutti ad ingresso libero.

Nello specifico, sarà il live di Fabio Concato (18 giugno) ad aprire ufficialmente l’intensa settimana de La Controra. Poi, sarà il turno di: Diego Bianchi, Gigliola Cinquetti, Serena Grandi, Mimmo Locasciulli, Mauro Pescio, Cochi Ponzoni, Luigi Sbriccoli e Gek Tessaro.

Gli aggiornamenti su Musicultura 2024 e sul programma completo de La Controra sono su www.musicultura.it.