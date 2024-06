Musicultura 2024, gli appuntamenti finali il 21 e 22 giugno a Macerata

Il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata gli 8 vincitori della XXXV edizione di Musicultura – diretta da Ezio Nannipieri – si contenderanno il titolo di vincitore assoluto del 2024. A condurre la serata saranno Carolina Di Domenico e Paola Turci.

Gli artisti in gara sono: Nico Arezzo con “Nicareddu“, Anna Castiglia con “Ghali“, De.Stradis con “Quadri d’autore“, Nyco Ferrari con “Sono fatto così“, Bianca Frau con “Va tutto bene“, Helle con “Lisou“, Eugenio Sournia con “Il cielo” e The Snookers con “Guai“.

Il vincitore verrà decretato dal voto degli spettatori, al quale andranno anche i 20 mila euro del Premio Banca Macerata. Altri premi significativi sono: Premio PMI per il miglior progetto discografico, Premio delle Università di Macerata e di Camerino per il miglior testo e l’ambita Targa della Critica intitolata a Piero Cesanelli, ideatore di Musicultura e suo direttore artistico fino al 2019.

A partire dall’edizione del 2024, è stato istituito un nuovo riconoscimento, ovvero il Premio “La Casa in riva al Mare”, assegnata da una giuria di detenuti della Casa di reclusione di Barcaglione di Ancona. L’iniziativa è promossa e sostenuta dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche Giancarlo Giulianelli.

MUSICULTURA 2024: LE SERATE FINALI

Gli ospiti già confermati per le due serate finali sono Enzo Avitabile, Alessandro Bianchi, Serena Brancale, Diodato, Filippo Graziani, Marcin, Nada e Carlotta Proietti. Di seguito, i due programmi:

VENERDÌ 21 GIUGNO

Alle 16 presso il Cortile del Palazzo Comunale di Macerata, l’Enciclopedia Treccani presenterà “Le parole delle canzoni” insieme a Renzo Rubino, vincitore di Musicultura 2011, e lo scrittore Marco Peano.

Successivamente, alle ore 17:05, saranno in diretta su Rai Radio 1 da Piazza Mazzini John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua che intervisteranno gli ospiti delle serate finali.

Ci si sposta poi alle 18 nel Cortile del Palazzo Comunale, dove si terrà un incontro con il giornalista Paolo Giordano e Marcin Patrzalek, giovane e talentuoso chitarrista polacco al suo debutto in Italia.

Alle 18:45 nel Cortile del Palazzo Buonaccorsi ci sarà un “A tu per tu” con la cantautrice e polistrumentista Serena Brancale e Filippo Graziani che racconteranno le loro storie ed esperienze ai microfoni di Rai Radio 1.

Infine, sarà Diodato ad aprire la serata di venerdì 21 giugno, fresco della vittoria del suo secondo David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra“.

SABATO 22 GIUGNO

Alle ore 17:05 in diretta su Rai Radio 1 ci sarà il secondo appuntamento in Piazza Mazzini con John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua insieme agli ospiti delle serate finali.

In Piazza Cesare Battisti, alle 18, si terrà “Sport, solidarietà, trasformazione sociale” dove l’allenatrice della Nazionale di Volley femminile dell’Iran e del Pakistan Alessandra Campedelli racconterà la sua intensa esperienza lavorativa e sportiva ai microfoni della giornalista Alessandra Pierini.

Intorno alle 18:45 nel Cortile di Palazzo Buonaccorsi, Diego “Zoro” Bianchi sarà il protagonista dell’incontro “Internet, televisione, giornalismo: l’originalità di un format” con John Vignola e gli studenti delle Università di Camerino e di Macerata coinvolti nei laboratori formativi di Musicultura 2024.

In serata, Enzo Avitabile festeggerà i 20 anni di “Salvamm’ o munno“, il capolavoro discografico che lo ha incoronato re della world music partenopea. In questa occasione, verrà anche insignito dell’Onorificenza per Alti Meriti Artistici da parte delle Università di Macerata e Camerino. A seguire saliranno sul palco Nada, Carlotta Proietti e Alessandro Bianchi.

I biglietti per le serate finali del 21 e 22 giugno sono disponibili su Vivaticket. Gli interi programmi, invece, sono visibili sul sito del Festival: https://www.musicultura.it/.