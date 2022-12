C'è voglia di musica e di spazi per suonare negli artisti emergenti... Musicultura segna un nuovo record di iscrizioni!

Musicultura 2023 segna un nuovo record di iscrizioni sono infatti 1.113 gli artisti in gara in questa edizione, la 34esima.

Gli artisti iscritti a Musicultura 2023, come da regolamento, sono tutti autori dei brani che interpretano. Quest’anno l’81% sono solisti e il restante 19% gruppi. Tra le regioni più rappresentate troviamo al primo posto il Lazio con ben 190 iscritti, seguono la Lombardia con 149, la Toscana 102, l’Emilia-Romagna 88, la Campania 81 e le Marche, regione del festival, con 76 artisti.

Il 37,4% degli iscritti ha già partecipato almeno una volta a Musicultura a dimostrazione che il concorso è in realtà un percorso formativo dove si torna volentieri a rimettersi in gioco.

Il direttore artistico del festival, Ezio Nannipieri ha commentato così questo nuovo record infranto:

“Vivo ogni volta con rinnovata curiosità questo periodo invernale di totale immersione negli ascolti. È una piccola avventura, non si sa chi e cosa di artisticamente bello incontrerai, ma alla fine se ne esce sempre grati e arricchiti. Inoltre, direi che il concorso è anche una piccola, ma non banale finestra che ogni anno si apre sull’Italia: si scopre ad esempio che sono migliaia i ragazzi e le ragazze che continuano a scrivere e cantare canzoni per un sincero bisogno, mentale e fisico, e non per una confusa, generica idea di successo, si possono osservare da vicino certe trasformazioni in atto nella nostra lingua e fiutare slanci, ansie, entusiasmi, malinconie che a vario livello covano nella nostra società.”