Musica In Lockdown: il libro di Riccardo De Stefano racconta un anno senza concerti

Il 18 marzo è uscito Musica In Lockdown, il secondo libro di Riccardo De Stefano, direttore editoriale di ExitWell. Come è noto l’esplosione della pandemia legata al Covid-19 ha sconvolto il mondo, costringendo milioni di persone ad affrontare una crisi imprevista. Tutto si è fermato, per poi provare a ripartire da zero.

La musica, mai come quest’anno, è protagonista. Lo è nel silenzio assordante dei concerti bloccati, negli streaming, nelle canzoni sui balconi alle 18 che hanno unito, accompagnato, emozionato un intero paese

Artisti, professionisti e ascoltatori si sono ritrovati in una continua tensione che ha visto la musica come collante emotivo sociale, eppure così bistrattata dalle istituzioni.

Tramite il racconto e la riflessione sulle varie tappe della crisi – dal lockdown alla ripartenza estiva, fino al ruolo del collettivo La Musica Che Gira, Musica in lockdown affronta il tema della centralità della musica in una società che da una parte sente il bisogno di suonare e cantare, dall’altro dà per scontato il lavoro dei professionisti del settore, che siano artisti o tecnici.

MUSICA IN LOCKDOWN

Come è cambiato il modo di ascoltare musica? Quali sono stati i danni economici, ma anche psicologici e sociali? Può esistere un mondo senza musica? Cosa unisce l’ascoltatore casuale al cantante pop di successo? E come reagisce il settore tecnico- discografico?

Sono solo alcune delle domande affrontate nel libro. Grazie anche alle tante interviste a professionisti e protagonisti del mondo dello spettacolo, Musica in lockdown cerca di raccontare il presente della musica in Italia, nel momento in cui questo mondo viene messo in discussione, nella sua ora più buia. Con la speranza di tracciare una linea per poter ripartire.

Nel testo sono presenti interviste e interventi di: Colapesce, Galeffi, Riccardo Zanotti,Alessandro Ceccarelli, Gabriele Minelli, Toto Barbaro, Gaetano Blandini, Massimo Bonelli, Simone Castello, Fabrizio Galassi, Emiliano Colasanti, Fabrizio Galassi, Enzo Mazza, Giovanni Romano, Tiziano Rossi, Antonio Sarubi, Roberto Trinci, Claudio Trotta.