MURUBUTU: annunciata l’uscita del nuovo album e da marzo 2022 parte il tour in tutta Italia

Murubutu ha annunciato l’uscita del suo nuovo album in studio, dal titolo Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali.

L’album è già disponibile per il pre-order e uscirà venerdì 14 gennaio 2022 per Glory Hole Records.

Ancora una volta, in questo settimo disco il rapper Murubutu rende omaggio al connubio tra musica rap e letteratura.

I fan stanno aspettando il ritorno discografico del rapper da tempo e nelle scorse settimane hanno avuto un’anticipazione con il singolo Black Rain feat. Claver Gold e Rancore.

I fan più devoti avevano addirittura ipotizzato quale potesse essere – come ormai da tradizione per Murubutu – il concept del prossimo disco: la pioggia.

Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali utilizza la pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

Tanti luoghi diversi ospiteranno i rap-conti contenuti nell’album Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali. Murubutu sceglie luoghi vicini o lontani, dove la pioggia accompagna spesso la ricerca di un amore o di un equilibrio che pare perduto per sempre e che talvolta verrà riconquistato privilegiando il colloquio con il tempo.

Murubuto svela l’attesa tracklist:

Murubutu ha svelato anche la tracklist dell’album. 15 tracce in cui le produzioni sono affidate ai beatmakers James Logan, Gian Flores, XxX Fila e Red Sinapsy.

Gli ospiti al microfono, oltre alla corista Dia, sempre presente ai live, sono alcuni degli artisti conscious rap più noti come Rancore, Claver Gold, En?gma, Moder ma anche un veterano come Inoki, un emergente come Mattak e uno dei maggiori esponenti italiani della scena reggae internazionale, Lion D.

Agli scratch nomi del calibro di Dj Fastcut e Dj Caster.

L’artwork di copertina è invece opera di Capitan Artiglio.

Ode alla pioggia (intro) ft. Dj Caster (Prod: James Logan) Il migliore dei mondi (Prod: Gian Flores) Black rain ft. Claver Gold e Rancore (Prod: James Logan) Nuvole ft. Dia e Lion D (Prod: James Logan) Marcus ed Ewa (Prod: Gian Flores) Pioggia infinita ft. Moder (Prod: Red Sinapsy) Temporale ft. Dia (Prod: Gian Flores) Legio XII legione fulminata (Prod: James Logan) Multiverso (Prod: Gian Flores) Black rain pt.2 ft. Mattak, Inoki, Dj Fastcut (Prod: James Logan) Pentagramma dell’acqua ft. Dia (Prod: XxX-Fila) Diluvio universale ft. En?gma, Dj Caster (Prod: James Logan) Le piogge trascorse (Prod: Gian Flores) Rewind (Prod: Gian Flores) Palazzo di Gemme ft. Dhany (Prod: James Logan)

ARRIVANO ANCHE LE PRIME DATE DEL TOUR di murubutu

“Quello che parte a marzo – racconta Murubutu – non è solo il tour per presentare il mio nuovo album dedicato alla pioggia ma è anche la realizzazione di un sogno che avevo da sempre: unire i beats agli strumenti. Per la prima volta un gruppo di musicisti mi accompagnerà dal vivo rendendo il mio suono più intenso e i miei racconti più vivi e più pulsanti che mai!”.

Murubutu comunica oggi anche le prime date del tour che lo riporterà sui palchi di tutta Italia. Un ritorno speciale, perché per la prima volta il rapper sarà affiancato sul palco da una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

Le prevendite per il tour Storie d’amore con pioggia sono già disponibili.

5 marzo: Roma, Largo Venue

18 marzo: Pozzuoli (NA), Duel Club

26 marzo: Firenze, Viper Theatre

1 aprile: Bologna, Estragon

22 aprile: Roncade (TV), New Age

23 aprile: Milano, Alcatraz

6 maggio: Torino, Hiroshima Mon Amour