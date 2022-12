È morta Claudia Arvati, storica corista di Baglioni e di tanti artisti italiani. Il mondo della musica si stringe nel dolore.

È morta Claudia Arvati. Il saluto dei grandi della musica italiana. Da stamattina rimbalzano sui social dei più grandi artisti italiani i saluti estremi a Claudia Arvati, una delle vocalist più note del panorama musicale italiano, recentemente protagonista della seconda edizione di The Voice Senior.

Dopo una lunga malattia, che l’artista ha coraggiosamente raccontato nel programma Rai e che l’ha costretta a ripetuti interventi, Claudia Arvati ha oggi concluso la sua battaglia, all’età di 62 anni. Intensa e commovente è stata la partecipazione al dolore espressa dal mondo della musica italiana.

“Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi. Claudio” scrive oggi su Instagram Claudio Baglioni, di cui la Arvati è stata storica corista.

“Da oggi sei la voce più bella del coro degli angeli. Ciao Claudia 🙏🏻” scrive Gigi D’Alessio, suo coach nell’edizione di The Voice Senior.

“Dolore… Senza parole… riposa in pace, guerriera” sono le parole della cantante Tosca.

“Eravamo giovani, compagne di musica e di giochi. La voglio ricordare così con quel sorriso e quell’allegria contagiosa. Buon viaggio Claudia” è il ritratto memoriale che le dedica Fiorella Mannoia.

La lista degli artisti ‘giganti’ con cui ha collaborato è infinita: Mannoia, Britti, Baglioni, D’Alessio, Giorgia, Renato Zero… Non si contano gli spettacoli e i contributi nel doppiaggio dei film d’animazione.

Il saluto di Renato Zero a Claudia Arvati

Renato Zero, in particolar modo, le ha dedicato un messaggio struggente e amico, che vogliamo citare a dimostrazione di quanto la musica bella, che tutti ascoltiamo e che inevitabilmente è ricondotta ai grandi nomi del nostro panorama, di fatto è sempre un prodotto più complesso, frutto del lavoro straordinario di tante maestranze che concorrono, con la loro professionalità e con il loro valore, alla bellezza di canzoni eterne. I grandi artisti lo sanno, conoscono il valore di chi sta accanto a loro: si nutrono di questi sodalizi musicali e di questi contatti umani che sono serbatoio continuo della loro ispirazione.

“Non ci sono parole per descrivere il peso della tua insopportabile assenza. Credo che lassù, abbiano operato l’impossibile, per permetterti di restare tra noi. Ma forse, hanno preferito evitarti una ulteriore, inumana, sofferenza. Il tuo canto soave ed incisivo riecheggia nell’aria. Ed è il segno della tua energia che non si spegne, ma sussurra, di un coraggio amico. Necessario affinché non sia il silenzio a vincere. Intanto, il cielo si apre per accoglierti con tutti gli onori. E noi qui che lotteremo, nella speranza di riuscire a somigliarti almeno un po’! Grazie Claudia Arvati

Non ti dimenticheremo!!!

Renato”.

Anche All Music Italia si unisce al dolore dei familiari e della musica tutta. E lo fa ripubblicando l’esibizione con cui alle blind auditions di The Voice Senior l’artista ha conquistato, con il suo graffio da combattente, i giudici e il pubblico.

